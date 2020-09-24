Фільм "Малевич" став одним з переможців ON ART Film Festival

«Цього року 102 стрічки з усього світу протягом двох місяців (з 3 липня до 6 вересня) змагалися за головні призи фестивалю. Кінопокази просто неба проходили одночасно в 10 містах Польщі, на культових територіях Національного музею у Варшаві, Королівського парку Лазєнки, Крулікарнського палацу та Королівського замку», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, фільм «Малевич» розповідає про відомого художника Казимира Малевича та про його вплив на мистецтво ХХ століття. Головна мета картини – показати і дослідити українське походження Малевича, вплив української культури на формування його особистості і його творчість, а також повернути його ім’я в українську культуру. У фільмі відтворені сценарій супрематичного кіно, написаний художником ще в 1930-му році, маловідомі архівні кадри з художником, фотографії його картин з додаванням комп’ютерної графіки, спогади родичів, а також істориків мистецтва, галеристів та архітекторів з України, Польщі, Нідерландів, Білорусі, Франції.

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Як повідомляв Укрінформ, стрічку «Малевич» створено у міжнародній копродукції української компанії Fresh Production Group (продюсери Олег Щербина, Юлія Чернявська, Євген та Ольга Захарови) та італійської Pilgrim Film (продюсери Андреа Маньяні, Джанпаоло Сміралья, Стефано Бассо і Кіара Барбо) за фінансової підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури Італії.

On Art Festival організований Фондом розвитку кінематографії (Fundacja Rozwoju Kinematografii), метою якого є просування польської та європейської кінематографії.