Запорізький кінофестиваль ZIFF 2020 оголосив переможців

«Переможцями Запорізького кінофестивалю ZIFF 2020 стали: Найкращий український ігровий фільм – «Дзвінок» (режисер Кадім Тарасов, Україна); Найкращий іноземний ігровий фільм – «Ну, мам!» (режисер Ян Грушка, Польща); Найкращий український анімаційний фільм – «Поки не стане чорним» (режисерка Анастасія Фалілаєва, Україна); Найкращий іноземний анімаційний фільм – «Повітряний змій» (режисер Мартін Сматана, Чехія); Найкращий український документальний фільм – «На краю миру» (режисерка Євгенія Мельник, Україна); Найкращий іноземний документальний фільм – «Лорето» (режисер Антоніо Де ла Торре, Мексика); Найкращий ролик конкурсу VERTICAL – «Мандрівка у новий світ» (режисер Нікіта Васильєв, Україна); Приз глядацьких симпатій глядачі вдруге віддали режисеру Олександру Онуфрієву за фільм «Магазинчик», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Нікіта Васильєв отримав також додатковий приз від компанії Star Media – екскурсію до Києва на знімальний майданчик проєкту компанії.

Загалом, на кінофестиваль було надіслано 3064 фільми з 116 країн світу. До конкурсних програм ZIFF 2020 відібрали 59 стрічок: 29 фільмів української конкурсної програми та 30 фільмів міжнародної конкурсної програми. Глядачі побачили також 13 українських повнометражних фільмів позаконкурсної програми, реліз яких відбувся у 2019-2020 роках.

Фестиваль відкрився фільмом Ахтема Сеітаблаєва «Захар Беркут», знятим за мотивами твору Івана Франка, та спілкуванням з одним із продюсерів цього фільму Юрієм Карновським. А після урочистої церемонії закриття та нагородження переможців гості фестивалю першими побачили одну з найочікуваніших прем’єр осені – фільм В’ячеслава Криштофовича «Передчуття», що вийде у прокат 8 жовтня 2020 року.

Яскравою подією фестивалю стала презентація комедії «Я, "Побєда" і Берлін» за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка). Стрічка створюється кінокомпанією Star Media за підтримки Держкіно. Компанія Star Media та Павло Остріков у позаконкурсній програмі презентували короткометражні фільми цього режисера - «Mia Donna», «Golden Love» та «Випуск’97».

Цього року у журі Запорізького кінофестивалю ZIFF працювали режисер, кліпмейкер та фотомитець Олег Борщевський; режисер анімаційного кіно Олег Маламуж; актор театру та кіно, телеведучий Богдан Юсипчук; акторка театру та кіно Ольга Кіяшко; сценарист Кирило Тимченко; кінопродюсер Артем Колюбаєв; актор театру та кіно Олексій Тритенко. В межах ZIFF 2020 відбулося 4 майстер-класи: «1000 малюнків» від Олег Маламужа; «Техніка мови та акторська майстерність» від Ольги Кіяшко, «Хто такий продюсер та чим він займається» від продюсера Олексія Терентьєва; «Сценарна майстерність» від Кирила Тимченка.

ZIFF – щорічний міжнародний фестиваль короткометражного кіно, що проводиться з 2017 року у Запоріжжі. З 2018 року фестиваль проходить за підтримки Державного агентства України з питань кіно.