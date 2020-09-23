Фільм «Тарас. Повернення» покажуть на 145 великих екранах

Стрічка «Тарас. Повернення» Олександра Денисенка, створена за підтримки Державного агентства з питань кіно, 24 вересня виходить в український прокат на 145 великих екранах.

Про це повідомив на пресконференції після преспоказу картини генеральний продюсер "ІнсайтМедіа продюсерський центр» Володимир Філіппов, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми зараз маємо розпис – 145 залів, тобто майже кожен зал, який зараз працює, буде показувати «Тарас. Повернення». Так що у глядача буде можливість побачити фільм», - сказав Філіппов.

Своєю чергою режисер та автор сценарію Олександр Денисенко розповів про головного героя фільму.

«Тарас Шевченко у фільмі - не герой і не пророк. Тарас Григорович був інтелектуальний чоловік, і мені потрібна була його душа. Я знайшов актора – це Борис Орлов, в очах якого є думка. Борис програє дуже багато речей в собі. Це видно. І мені таке кіно імпонує. Я проти українського плакатного кіно», - зазначив Денисенко.

Він розповів, зокрема, про знімальний період – про зйомки на Одеській кіностудії, де 16 днів у декораціях знімали сцени в будинку коменданта Ускова; про складні умови зйомок в Казахстані.

«В Мангистау знімали при температурі 60 градусів, там різко континентальний клімат, страшенні вітри. А Тарас Григорович 65 разів у 1853 році просився на сторожову вежу дозорцем – і це була просто катівня. Він називав її «тюрма без стін». Шевченко – поет і не міг ходити у каральні експедиції, не міг стріляти і вбивати під час війни Росії з казахами», - зауважив Денисенко.

Він повідомив також, що фільм був завершений ще у 2017 році. І за останній рік за кошти шанувальників стрічки її показали 19 разів в Україні і 11 разів у США та Канаді.

За словами Денисенка, «реально було показати фільм ще у 2018-му, але він не вийшов через номенклатурні перепони - і це абсолютно незаслужено». Він назвав «великим проривом» те, що була створена група підтримки фільму, до якої долучилися глядачі з різних країн світу, яка зверталася до Держкіно з проханням, аби цей фільм випустили на екрани.

Читайте також: Історичний фестиваль у Херсоні кличе на вуличні екскурсії

«Зараз нарешті прем’єра. Хоча три роки чекати, коли твій фільм випустять на екран, - це не так просто», - зазначив режисер.

Він також зауважив, що картина була загальмована законом про підтримку українського кінематографа, оскільки ним передбачалося не більше 10% іноземною мовою.

«Коли сценарій був написаний і схвалений, цього закону ще не було. А ми планували зробити картину багатомовною, бо ніхто не говорив у російській армії всередині ХІХ століття українською. І як кати Шевченка, які посадили його за українську мову, будуть говорити українською? Але це була формальна причина, щоб фільм не випускався так довго на екрани, а випустився в карантин», - сказав Денисенко, додавши, що озвучування російських діалогів українською мовою заважає правильно сприймати картину.