Історичний фестиваль у Херсоні кличе на вуличні екскурсії

У перші вихідні жовтня відбудеться щорічний популярно-історичний фестиваль "LEGIO Historica Херсон", в межах якого проведуть низку унікальних екскурсій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці заходу в Фейсбуці.

"Мініфестиваль "LEGIO Historica Херсон" повертається (пройде 3-4 жовтня – ред.). Попри непрості часи, ми вирішили, що історія для відпочинку – це саме те, чого потребують сьогодні херсонці. Утім, пандемія COVID-19 внесла свої корективи – більшість подій фестивалю відбудуться просто неба, а ті, що пройдуть у приміщеннях, будуть у повній мірі відповідати актуальним карантинним заходам", – зауважили організатори.

Зазначається, що "родзинкою" цьогорічного LEGIO Historica Херсон стануть унікальні та різноманітні вуличні екскурсії. Крім того, програмою передбачено лекторій від херсонських та київських істориків, покази документальних фільмів, книжковий ярмарок за участю провідних українських видавництв, ігрову локацію та вуличний квест.

Читайте також: У Львові проведуть 40 безкоштовних екскурсій до Дня туризму

Відкриється фестиваль у суботу, 3 жовтня, у Херсонській обласній універсальній бібліотеці імені Олеся Гончара, після чого на гостей чекає лекційна програма й майстер-класи. О 17:00 розпочнеться програма кінопоказів у ККЗ "Ювілейний". А ось неділя, 4 жовтня, майже повністю буде присвячена екскурсіям за кількома оригінальними маршрутами. Завершиться день дискусією про долю історичної спадщини Херсона.

Вхід на усі фестивальні майданчики – вільний.

Історичний фестиваль "LEGIO Historica Херсон" – спільний проєкт ГО "Ідеалісти", Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара, Херсонського державного університету, проєкту "Likбез", Центру студій геноцидів імені Рафаеля Лемкіна і управління молоді та спорту Херсонської міськради. Перший фестиваль відбувся 2018 року.