Фільм В'ячеслава Криштофовича "Передчуття" 8 жовтня виходить у прокат

Нова стрічка метра українського кінематографа В'ячеслава Криштофовича "Передчуття" вийде у широкий національний прокат 8 жовтня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Легендарний майстер В'ячеслав Криштофович багато років не сідав у режисерське крісло. Кажуть, що режисери не знімають кіно, коли їм не "болить висловитися". Режисер, який працює в кіно ще з 1970 року, довго вважав, що настав час молодих авторів. Але тривожне передчуття змусило його повернутися», - ідеться в пресрелізі.

Сам В'ячеслав Криштофович зазначає: «У моєму фільмі немає позитивних і негативних героїв. У кожного своя правда і своя неправда. І у кожного свої передчуття».

"Передчуття" – це картина багатошарова: любовний трикутник, філософська притча і тотальне тривожне передчуття сучасної війни.

Зірковий режисер зібрав на знімальному майданчику зірковий акторський склад - Станіслав Боклан, Лариса Руснак, Ксенія Ніколаєва, а також юна, але вже відома Євгенія Муц. Дебютною картина стала для Сергія Пащенка та Олександра Токарчука, колоритна роль дісталась також Юрію Євсюкову.

Стрічку створено українською компанією "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" в копродукції зі словацькою кінокомпанією Wandal Production та литовською Taura за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Slovak Audiovisual Fund. Дистриб’ютор фільму – компанія "СІНЕВЕРС".

Українська прем’єра стрічки відбулася 27 серпня 2020 року в межах програми "Українські прем’єри" 49-го КМКФ "Молодість". Європейська публіка вперше побачила картину в грудні 2019-го в Берліні, в одному з культових кінозалів німецької столиці – Kino in der Kulturbrauerei.

В'ячеслав Криштофович – режисер, відомий широкому глядачеві за фільмами виробництва кіностудії Довженка: "Володя великий, Володя маленький" (1985), "Самотня жінка бажає познайомитись" (1986), "Приятель покійника" (1997).