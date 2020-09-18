Фільм "Тарас. Повернення" виходить в прокат 24 вересня

Стрічка «Тарас. Повернення» Олександра Денисенка 24 вересня виходить в український прокат.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, передає Укрінформ.

«Це масштабна екранізація однойменного роману Олександра Денисенка про останні місяці заслання Тараса Шевченка в російській царській армії, що окупувала в середині ХІХ ст. казахські степи», - ідеться в пресрелізі.

Як нагадали в Держкіно, того літа поет отримує звістку від друзів про помилування його царем Олександром II. Однак військове керівництво Новопетрівського форту не поспішає повідомляти про це Тараса й не видає наказ про звільнення. Мало того, до форту прибуває таємний агент з Петербурга.

Режисер та автор сценарію Олександр Денисенко. Оператор Олександр Кришталович. Художник-постановник - Ігор Філіппов. Композитор - Мирослав Скорик, вокальні імпровізації - Катя Chilly.

У ролях: Борис Орлов ("Червоний"), Богдан Бенюк ("Кандагар", "Іван Сила", "Східняк", "Таємний щоденник Симона Петлюри"), Ганна Топчій, Олександр Пожарський ("Сторожова застава", "Позивний Бандерас"), Роман Луцький ("Секс і нічого особистого", "Сторожова застава", "Віддана"), Олег Волощенко ("Сторожова застава", "Захар Беркут"), Акнієт Оринтай, Юрій Шульган.

Виробництво: "ІнсайтМедіа" продюсерський, центр, Tanaris Production (Казахстан), Одеська кіностудія. Продюсери: Володимир Філіппов, Олександр Коваленко, Андрій Суярко, Алла Овсяннікова, Сергій Азімов. Дарія Азімова, Андрій Звєрєв, Андрій Осіпов. Дистриб'ютор - компанія SVOEkino.

Як повідомляв Укрінформ, старт українського кінотеатрального прокату фільму «Тарас. Повернення» Олександра Денисенка, запланований на 2 квітня 2020 року, був перенесений через карантин у зв’язку з епідемією вірусу COVID-19 та рішення про закриття усіх кінотеатрів України.