Зустрічі Івана Франка: у Києві знову провели перформанс

У суботу в Києві відбувся перформанс «Іван Франко у Києві». Осіннє рандеву для киян і гостей міста з видатним письменником організовував Міжнародний фонд Івана Франка за підтримки Українського культурного фонду в межах проєкту «Віртуальний музей «Іван Франко у Києві».

Про це повідомляє Міжнародний фонд Івана Франка, передає Укрінформ.

«В історичній частині міста, біля Золотих воріт, галицький гість, роль якого виконував актор Станіслав Кирилов, зустрівся з меценатом Євгеном Чикаленком (актор Анатолій Калита) та відомим письменником і громадським діячем Борисом Грінченком (актор Станіслав Мотрич), з якими підтримував добрі стосунки у вирі громадських задумів та справ. Перформанси супроводжувалися розповіддю про останній візит Івана Франка до Києва у 1909 році», - йдеться у повідомленні.

Перформанс «Іван Франко у Києві» / Фото: frankoprize.com.ua

Як зазначається, організатори реконструювали історичну зустріч І. Франка з українським громадським і державним діячем, економістом, фольклористом, директором Київської контори Державного банку Віктором Ігнатовичем (актор Олександр Мельнийчук) біля Володимирського собору.

Під час останнього візиту до Києва Івана Франка супроводжував громадський діяч Дмитро Дорошенко (актор Євгеній Циганко), який проводжав Івана Франка до Львова на київському вокзалі.

Як зазначив директор Міжнародного фонду Івана Франка Ігор Курус, усі перформанси були проведені для актуалізації постаті Івана Франка і промоції створеного віртуального музею «Іван Франко у Києві», який буде презентовано 20 жовтня 2020 року.

«Іван Франко – непочутий пророк. Якщо ми хочемо будувати сильну і заможну державу, то маємо знати свою історію і знакових постатей. А творча спадщина Івана Франка – це безцінний дороговказ українського державотворення», – підкреслив Ігор Курус.

Як повідомляв Укрінформ, перформанси «Іван Франко у Києві» розпочалися 19 вересня і відбувалися щотижня, у вихідні дні. Перше дійство на Софіївській площі супроводжувалося розповіддю про перший візит Франка до Великої України у 1885 році. У заході, яким організатори намагалися привернути увагу й актуалізувати важливість постаті Івана Франка, взяв участь і його онук – Роланд, який мешкає у Києві.

Під час прогулянок Києвом І. Франка супроводжували знакові діячі кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст. Олена Пчілка, Павло і Гнат Житецькі, Микола Лисенко та інші відомі особистості, а дійство щоразу відбувалося на іншій локації.