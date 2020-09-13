Перший у світі пам'ятник письменнику Яну Барщевському встановили на Житомирщині

У місті Чуднів Житомирської області встановили перший у світі пам’ятник білорусько-польсько-українському письменнику Яну Барщевському, який є основоположником нової білоруської літератури.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми відкриваємо погруддя Яна Барщевського, а це людина, яка об’ єднала спільну історію українського, білоруського та польського народів. У такий спосіб приносимо нашу шану великому письменнику», - зазначив перший заступник голови Житомирської обласної ради Сергій Крамаренко.

На Житомирщині встановили пам'ятник письменнику Барщевському / Фото: Наталія Позняк

Як зауважила представниця фонду Марії Магдалени Радзивіл Олена Толстая, пам’ятник встановили в Чуднові, бо саме тут у квітні 2019 року знайшли нагробну плиту Барщевського.

Пам’ятник, який установили біля костелу парафії Знайдення Хреста Господнього під час відзначення Дня Чуднова, з’явився за фінансової підтримки фонду Марії Магдалени Радзивіл. Його елементом є нагробна плита, яку реставрувала Житомирська обласна спілка поляків.

Організатори заходу акцентують, що це перший у світі пам’ятник Барщевському.

Ян Барщевський народився в Білорусі у 1781 році (така дата викарбувана на плиті). Писав білоруською, українською та польською мовами. Його називають основоположником нової білоруської літератури - за значимістю для Білорусі прирівнюють до Тараса Шевченка та Івана Франка. Він багато подорожував Європою, а в 1847 році оселився у маєтку графа Генріха Ржевуського у Чуднові. Про це місто він написав оповідання «Душа не в своєму тілі». Барщевський помер у Чуднові 1851 році, там і був похований.