Моціон Івана Франка: у центрі Києва провели перформанс

Черговий перформанс «Іван Франко у Києві» організував у суботу, 26 вересня, Міжнародний фонд Івана Франка за підтримки Українського культурного фонду.

Про це повідомляється на сайті фонду Івана Франка, передає Укрінформ.

«Подія відбулася на Андріївському узвозі та на Європейській площі біля Національної філармонії України. Супроводжували галицького гостя видатні діячі української культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. Іван Франко, роль якого виконував Станіслав Кирилов, мандрував «перехресними стежками» української столиці у супроводі Олени Пчілки (роль зіграла Ольга Нижник), Володимира Качали (Юрій Мильчаковський) та Сергія Киричинського (Михайло Чекан)», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, глядачі перенеслися до Києва кінця ХІХ століття, в час, коли Іван Франко приїздив сюди для налагодження контактів з київською інтелігенцією. Відтворення цілісної історичної картини перебування І.Франка у Києві у 1885-1886 роках дає змогу пізнати справжнього Франка, не лише Каменяра чи «Вічного революціонера», а видатного діяча цілої епохи: живого, багатогранного, суперечливого.

Подію супроводжували розповіді про другий візит І.Франка до Великої України у 1886 році.

Організатори заходу повідомили, що перформанси «Іван Франко у Києві» відбуватимуться щотижня у вихідні дні. У прогулянці Києвом Франка супроводжуватимуть Олена Пчілка, Микола Лисенко, Євген Чикаленко, Борис Грінченко, Дмитро Дорошенко та інші видатні діячі української культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. Дійство щоразу відбуватиметься на іншій локації.

Як повідомляв Укрінформ, променад з І.Франком організовує Міжнародний фонд Івана Франка за підтримки Українського культурного фонду в рамках реалізації проєкту «Віртуальний музей «Іван Франко у Києві».

Минулої суботи, 19 вересня, відбувся перший перформанс «Іван Франко у Києві». Дійство на Софіївській площі розпочалося з театралізованої постановки. Роль Івана Франка виконував актор Станіслав Кирилов, а Гната Житецького – Костянтин Афанасьєв.

Прогулянка з галицьким гостем супроводжувалася розповіддю про його перший візит до Великої України у 1885 році: знайомства Франка з видатними діячами Київської громади, відвідини букіністичних лавок та книжкових «толкучок», а також пам’ятних історичних місцевостей. Зустрітися з «письменником» можна було біля Софіївського та Михайлівського соборів і на Володимирській гірці. У заході, яким організатори намагалися привернути увагу й актуалізувати важливість постаті Івана Франка, взяв участь і його онук – Роланд, який тепер мешкає у Києві.