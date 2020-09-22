Режисерка Дар'я Онищенко після

Режисерка Дар'я Онищенко після "Забутих" зніме ще один фільм про події на Донбасі

Укрінформ
Режисерка Дар'я Онищенко після "Забутих" зніме ще один про події на сході України.

Про це Укрінформу повідомила піар-менеджерка UpUa Studio Анастасія Пугач.

“Дія нового фільму, так само як і в “Забутих”, частково відбуватиметься на сході України, а частково — у Швейцарії. Це копродукційний проєкт, де планується співпраця між Німеччиною, Швейцарією та Україною", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, наша держава виступить міноритарною стороною, реалізовувати його буде продюсерка Поліна Герман та її Up Ua Studio. Відома німецька компанія «Мейз Пікчерс», представництва якої розташовані в Берліні, Мюнхені та Цюриху, довго вибирала партнера для реалізації цього проєкту в Україні. Зі швейцарського боку продюсером стрічки виступає Клаудія Леман, компанія «Леман Сістерс». Німецькі та швейцарські партнери не випадково вибрали як режисерку Дар’ю Онищенко — вони вже знають її останній фільм “Забуті”, який отримав схвальні відгуки як у Німеччині, так і в Швейцарії.

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Для фільму “Доручення” цілу низку незвичайних артінсталяцій планує створити провокативна перформерка і скульпторка Марія Куліковська. Психологічний трилер, в основі якого лежатиме твір відомого швейцарського письменника, на інтелектуальному рівні розбирає питання світосприйняття в умовах постійного перебування в соціальних мережах, під спостереженням різних ЗМІ. Нові артінсталяції Марії Куліковської мають розповісти про стосунки сучасної людини з різними комп’ютерними технологіями, з об’єктивами телекамер і фотоапаратів.

“Ми з Марією Куліковською обидві вивчали різні теорії комунікацій, політологію, журналістику. Нас цікавить, як саме політика чи економіка використовують четверту владу - ЗМІ - для маніпулювання людською свідомістю, яку роль інтернет відіграє у сучасних гібридних війнах. Це тема, в якій ще багато чого не досліджено. Так само як і у вивченні психології нашої залежності від комп’ютерів. Цей фільм стане цікавою спробою в цьому розібратися”, - коментує Онищенко.

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На участь у майбутній кінокартині вже погодилися відомі європейські актори. Одну з головних ролей має зіграти зірка німецького кіно, актор Себастіан Кох, який зараз багато знімається в Голлівуді й відомий українському глядачеві за роллю в серіалі “Батьківщина”. Також автори проєкту хочуть долучити до зйомок відомого данського актора Класса Банга, який грав головну роль у фільмі “Квадрат” (переможець Каннського кінофестивалю, володар премії “Оскар” за найкращий іноземний фільм).

Проєкт нового фільму Онищенко "Доручення” буде представлений на 14-му пітчингу Державного агентства України з питань кіно.

Як повідомляв Укрінформ, драма “Забуті” Дарії Онищенко про події в “ЛНР” вийшла 3 вересня в широкий український прокат. Світова прем’єра «Забутих» відбулася на Варшавському міжнародному кінофестивалі в рамках конкурсної програми “1-2”, де фільм було відзначено Спеціальною премією журі. Також проєкт стрічки був представлений у рамках секції Work-in-progress Одеського міжнародного кінофестивалю, де отримав приз Українського Інституту як проєкт з найбільшим міжнародним потенціалом. Українська прем’єра драми відбулася 22 серпня на відкритті Київського міжнародного кінофестивалю “Молодість”. Фільм “Забуті” знятий у копродукції України та Швейцарії за підтримки Міністерства культури України та Федерального управління культури Швейцарії.

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