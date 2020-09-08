Стрічка «Додому» отримала нагороду за кращий сценарій на кінофестивалі в Німеччині
Про це повідомляє Генеральне консульство України в Мюнхені в Фейсбуці, передає Укрінформ.
У генкосульстві передали щирі вітання Алієву та команді фільму з цієї нагоди.
Крім того, Ірина Цілик зі стрічкою «Земля блакитна, ніби апельсин» отримала нагороду цього кінофестивалю за найкращий документальний фільм, повідомлялося на сторінці генконсульства в соцмережі. «Вітаємо сердечно, Вас, пані Ірино, та всю команду фільму!», - зазначається в дописі.
Черговий кінофестиваль Fünf Seen Film Festival, на якому щоденно показують українські стрічки, триватиме до 9 вересня включно, зазначило посольство України в Німеччині в Фейсбуці.
З програмою цьогорічного фестивалю можна ознайомитися за посиланням, а також слідкувати за новинами щодо українського кіно у рамках фестивалю на Фейсбук-сторінці Генерального консульства України в Мюнхені. У рамках заходу представлені, зокрема, такі українські фільми: «Додому», «Мої думки тихі», «Брати», «Атлантіс», «Чорнобильські бабубсі».
Фестиваль проходить під патронатом прем’єр-міністра Баварії Маркуса Зьодера. Партнером виступив Український інститут.
В рамках заходу 1 вересня відбулося відкриття програми гостьової країни, якою цього року стала Україна.
До гостей вечора з вітальним словом звернувся Генеральний консул України в Мюнхені Юрій Ярмілко. Він подякував команді фестивалю за його проведення у непростих умовах, спричинених пандемією, а також за можливіть репрезентувати українське кіномистецтво, яке сьогодні переживає своє відродження.
Того ж вечора відбулася прем’єра фільму Дарії Онищенко «Забуті» та дискусія з авторкою після показу.
Музичну програму вечора склав український піаніст та композитор Віталій Кияниця. Він представив відомі українські мелодії в авторській джазовій обробці.
Fünf Seen Film Festival є одним з найбільших кінофестивалів Південної Німеччини, який збирає щорічно понад 20 000 глядачів та кінопрофесіоналів, зазначили в Українському інституті в Фейсбуці.
Фото: Generalkonsulat der Ukraine in München в Фейсбуці