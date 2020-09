В ОАЕ фільм про Голодомор «Ціна правди» демонструють у 43 кінотеатрах

Стрічку «Ціна правди» можна переглянути в 43 кінотеатрах в Об'єднаних Арабських Еміратах до 9 вересня.

Про це повідомляється на сторінці Української громади в ОАЕ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається в розміщеному в соцмережі постері, стрічку показують в еміратах Абу-Дабі, Дубай, Шарджа, Фуджейра, Аджман, Рас-ель-Хайма.

Координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов подивився фільм і поділився своїми враженням в Фейсбуці.

«Дуже сильне кіно - трилер, який розповідає реальну історію британського журналіста Гарета Джонса, котрий першим у світі написав про Голодомор в Україні і віддав за це своє життя. Фільм треба дивитися та показувати іноземцям, щоб розповісти про трагедію Голодомору та його жахи; показати, якою є ціна правди», - вважає активіст.

Він зазначив, що фільм в еміратському прокаті вийшов під назвою «Mr. Jones». «Із значних сцен в Еміратах, здається, вирізали лише московську нарко-бордельну вечірку. Зате близько пів години із загальних 120 хвилин тривалості, коли дія відбувається в Юзівці/Сталіно (нинішньому Донецьку), кіно в Еміратах майже повністю йде українською мовою із субтитрами англійською та арабською», - розповів Семенов.

Він процитував в дописі останній титр з фільму: «In memory of the millions killed in the Holodomor - Stalin's famine» («На згадку про мільйони вбитих під час Голодомору - орагнізованого Сталіним голоду» - ред.).

«Обов'язково встигніть переглянути #MrJonesUAE в еміратському прокаті - до 9 вересня по всій країні! Дуже рекомендую», - резюмував Семенов.

Як повідомляв Укрінформ, копродукційний фільм Аґнєшки Голланд «Ціна правди» розповідає історію британського журналіста Ґарета Джонса, який у 1933 році вирушив до Радянського Союзу та на власні очі побачив злочини сталінського режиму та Голодомор в Україні.

Стрічка вийшла на широкі екрани в Україні 28 листопада 2019 року. Світова прем'єра відбулася 10 лютого 2019 року в межах конкурсної програми 69-ого Берлінського міжнародного кінофестивалю.

Британське видання The Guardian у травні включило стрічку «Ціна правди» (Mr Jones) Аґнєшки Голланд про Голодомор в Україні до списку кращих фільмів року.

Сценаристка і співпродюсерка фільму Андреа Халупа - американська журналістка і сценаристка українського походження.

Фото: Укрінформ, Ukrainian Community in the UAE / Українська громада ОАЕ в Фейсбуці