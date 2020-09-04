Українці Австралії презентують свою творчість в проєкті «Мистецтво карантину»
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СУОА в Фейсбуці.
««Мистецтво карантину» – це віртуальна виставка виробів мистецтва і ремесел, які наша спільнота виготовила упродовж карантину», - йдеться у дописі.
Українців Австралії заохочують показати свої творчі роботи - вишивки, світлини, писанки тощо, зроблені під час локдауну, та поділитися історяіми про себе, свої витвори та натхнення.
«Підтримуватимемо зв’язок між нашою спільнотою, ділячись нашою культурною творчістю», - закликали в СУОА.
В Союзі українських організацій Австралії заохотили українців Австралії приєднуватися до відповідної групи в Фейсбуці та показати свої роботи.
Координатором проєкту є член управління СУОА та представник Австралійсько-української групи дружби Федерального парламенту Христина Кметь.
«Мистецтво карантину» проходить під патронатом дружини посла України в Австралії Олени Кулініч.
Як зазначається на сторінці українського диппредставницва в Фейсбуці, ініціативу розпочато «з метою підтримки єдності та національного духу українців Зеленого континенту, які через обмеження були позбавлені не лише можливості зібратися для відзначення Дня Незалежності України, а подекуди (штат Вікторія) навіть обмежені у праві залишати власні домівки через спалах коронавірусу».
Повідомляється, що в рамках проєкту вже понад півтисячі учасників представили свої творчі роботи (вишивки, картини, дизайнерські роботи, фотографії тощо)
Зауважується, що ініціатива відкрита для усіх вікових категорій та видів творчості.
Фото: Chrestyna Kmetj, Australian Federation of Ukrainian Organisations, Посольство України в Австралії / Embassy of Ukraine in Australia в Фейсбуці