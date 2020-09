Українці Австралії презентують свою творчість в проєкті «Мистецтво карантину»

Союз українських організацій Австралії (СУОА) реалізує проєкт «Мистецтво карантину» (The Art of Lockdown), спрямований на підтримку й об’єднання українців континенту та презентацію їхніх талантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СУОА в Фейсбуці.

««Мистецтво карантину» – це віртуальна виставка виробів мистецтва і ремесел, які наша спільнота виготовила упродовж карантину», - йдеться у дописі.

Українців Австралії заохочують показати свої творчі роботи - вишивки, світлини, писанки тощо, зроблені під час локдауну, та поділитися історяіми про себе, свої витвори та натхнення.

«Підтримуватимемо зв’язок між нашою спільнотою, ділячись нашою культурною творчістю», - закликали в СУОА.

В Союзі українських організацій Австралії заохотили українців Австралії приєднуватися до відповідної групи в Фейсбуці та показати свої роботи.

Координатором проєкту є член управління СУОА та представник Австралійсько-української групи дружби Федерального парламенту Христина Кметь.

«Мистецтво карантину» проходить під патронатом дружини посла України в Австралії Олени Кулініч.

Як зазначається на сторінці українського диппредставницва в Фейсбуці, ініціативу розпочато «з метою підтримки єдності та національного духу українців Зеленого континенту, які через обмеження були позбавлені не лише можливості зібратися для відзначення Дня Незалежності України, а подекуди (штат Вікторія) навіть обмежені у праві залишати власні домівки через спалах коронавірусу».

Повідомляється, що в рамках проєкту вже понад півтисячі учасників представили свої творчі роботи (вишивки, картини, дизайнерські роботи, фотографії тощо)

Зауважується, що ініціатива відкрита для усіх вікових категорій та видів творчості.

Фото: Chrestyna Kmetj, Australian Federation of Ukrainian Organisations, Посольство України в Австралії / Embassy of Ukraine in Australia в Фейсбуці