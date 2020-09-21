"Коронація слова" назвала переможців у номінації "Кіносценарії"

"Коронація слова" на онлайн-церемонії 20 вересня назвала переможців міжнародного літературного конкурсу у номінації "Кіносценарії".

Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі конкурсу.

Як зазначили організатори, першу і другу премії здобули відповідно "Подвійний імельман" і "Кіготь і Велика Ханум" Ірен Роздобудько (Київ-Донецьк). Третю премію присуджено роботі "На крилах слави" Миколи Кирильчука (Рівне).

Дипломантами-фіналістами стали твори: "Гідра" Ярослава Яріша (с.Ралівка, Львівська обл.); "По той бік невимовності" Кирила Устюжаніна (Київ); "34 сонячні дні і один похмурий" (кіносценарій за однойменною повістю Олі Русіної) Валерія Пузіка (Одеса) і Олі Русіної (Київ); "Остання пісня Зозулі" Олеся Гриба (Київ).

Дипломи також одержали: "Сіверщина 1659" Анатолій Покришень (Чернігів) і Олег Миколайчук (Київ); "Винахід століття" Юрій Багрянцев (Київ), "Безхатько" Олексій Мазур (Дніпро); "Дорога" Ярослав Мельник (Вільнюс) і Ольга Самолевська (Київ); "Мій коханий віконт" Олена Терещенко (Чернігів); "Дистанція" Андрій Євстратенко і Олексій Уманський (Київ); "Вполювати рідкісного звіра" Денис Кушнарьов (Київ); "По чім сьогодні мільйонери?" Олесь Гриб (Київ); "Червоні маки Олега Стадніка" Леся Туровська (Київ); "Серце птаха" Олена Шарманова (Київ).

Спеціальну відзнаку за музичний жанр від Національного академічного театру оперети отримали "Старі пеньки" Сергія Замченка (Суми). Спецвідзнаки від Національного університету ім. Т.Г. Шевченка здобули: за найкращий історико-патріотичний кіносценарій - "Чорна княгиня" Марії Ткачівської (Івано-Франківськ) і "Факультет всезагальної любові" Олександр Есаулов (Ірпінь); за інтелектуальний гумор — "Домашнє ув’язнення" Тетяна Дончева (с. Нові Петрівці, Київська обл.), "Криваві танці у Кутах" Владислав Івченко (Суми), "Чари" Соломія Кривенко (Львів).

Спецвідзнаку генерального продюсера Рівненського міжнародного кінофестивалю "Місто Мрії" Олександра Гладунова присуджено роботі "Волинь 43-44" Василя Щеглюка (Львів); спецвідзнаку пам’яті Володимира Івасюка — "На крилах слави" Микола Кирильчук (Рівне); за найкращий сценарій до короткометражного фільму — "Частинка світла" Анна Смолій (Київ); спецвідзнаку «Симпатія Одеської кіностудії» — "Кіготь і Велика Ханум" Ірен Роздобудько; за найкращий телесеріал — "Це моє місто" Тетяна Дончева.

Міжнародний літературний конкурс «Коронація слова» є найпрестижнішим українським конкурсом, який у царині романів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики та творів для дітей відкрив понад 1000 нових імен.

Як повідомляв Укрінформ, 1 липня 2020 року Міжнародний літературний конкурс «Коронація слова» оголосив переможців у номінації «Романи». Під час церемонії було оголошено, що нагородження переможців у номінаціях «Кіносценарії», «П’єси» та «Пісенна лірика» відбудеться у вересні на 27-му BookForum у Львові. Пізніше стало відомо, що через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу форум пройде онлайн.