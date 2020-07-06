Літературний конкурс "Кальміюс" оголосив прийом творів

Розпочався прийом творів на ІV Міжрегіональний літературний конкур «Кальміюс».

Про це повідомляється на сторінці конкурсу у Facebook.

«Роботи приймаються згідно з Положенням з 5 липня до 4 жовтня, і вже до 6 листопада 2020 року будуть оголошені переможці конкурсу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, заснований у 2016 році - до другої річниці визволення Краматорська, Слов’янська та інших громад від російського агресора – конкурс «Кальміюс» об’єднує сотні україномовних літераторів з Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Харківщини, Дніпропетровщини та внутрішньо переміщених осіб із Донецької та Луганської областей віком від 17 років.

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«Традиційно частина робіт надходить на конкурс з окупованих територій. Велика кількість - з 2016 року отримано понад 2000 робіт - не залишає сумніву в тому, що Схід України насичений талановитими україномовними митцями», - підкреслюють організатори.

Вони також повідомляють, що цього року планується видання альманаху, тож оголошують про збір коштів на його створення, а також запрошують до співпраці меценатів та інформаційних партнерів фіналу конкурсу.

Мета літературного змагання – культурна деокупація України, активізація творчих зусиль та діалогу між проукраїнськими громадами, виховання любові до слова як однієї з головних цінностей українського народу, виявлення та підтримка літературно обдарованих українців.

Організатори конкурсу - волонтерка, вчителька Краматорської ЗОШ № 11, адміністраторка вебсайтів «Вся Україна читає дітям» та «Автентична Донеччина», голова Етнофундації «Рід» Оксана Проселкова та пластун із Краматорська, голова ГО «Культурно-освітня фундація «Лібері Лібераті» Максим Потапчук. Організатори та члени журі працюють на благодійних засадах.

Цьогоріч у журі конкурсу в номінації «Поезія для дорослих», підномінації «поетичний старт» - завкафедри Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, поет, літературний критик Ростислав Мельників; поетеса, переможець «Кальміюса» у номінації «Поезія для дорослих» Кассандра Луценко.

У номінації «Проза для дорослих» - PR-експерти, видавці та бізнес-консультанти Ксенія та Петро Мацкевичі; кандидат філологічних наук Донбаського державного педагогічного університету, багаторічний член журі Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» Віктор Разживін.

У номінації «Поезія та проза для дітей і підлітків» - поет, письменник, літературний критик, перекладач Іван Андрусяк; кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, провідний бібліограф Національної бібліотеки України для дітей Наталія Марченко; письменниця, головна редакторка «Дитяча Читальня», учасниця команди «БараБука» Галина Ткачук; керівник дитячого літературного конкурсу "ПероДактиль» Ірина Кузьменко.

У номінації «Драматургія для дітей і дорослих» - завідувач літературно-драматургічною частиною Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім.. братів Шерегіїв Олександр Гаврош; науковий співробітник Центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса Надія Мирошниченко (Неда Неждана); керівник літературно-драматургічної частини Київського муніципального академічного театру ляльок Ольга Байбак.

У номінації «Публіцистика» - політолог, публіцист, голова правління ГО «Українська народна рада Донеччини та Луганщини» Cтаніслав Федорчук; лауреат конкурсу «Кальміюс» Антон Дворжак (Чернівці).