"Коронація слова" оголосила переможців у номінації "Романи"

Міжнародний літературний конкурс «Коронація слова» оголосив на 20-ій, ювілейній церемонії, що пройшла онлайн, переможців у номінації «Романи».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як оголосили засновники конкурсу, меценати Тетяна та Юрій Логуші, першу премію присуджено творові, який надзвичайно бурхливо обговорювався журі, - «Оля» Ольги Саліпи з Хмельницького. Другу премію отримує твір «Живі. Всупереч» Ірини Мельниченко та Вадима Геращенка з Києва, третю – «Руїна» Василя Краса з Лимана Донецької області.

Голова журі в номінації «Романи» професор Софія Філоненко наголосила, що ці три твори були обрані з 18-ти рукописів, які потрапили до фіналу, і всі три по-своєму презентують різні версії української історії.

«Роман «Оля» - це оригінальна біографія української письменниці Ольги Кобилянської. Цей роман, з одного боку, руйнує стереотипи, засвоєні зі шкільних підручників, а з іншого – творить новий міф про Кобилянську як героїню любовної історії. Роман «Живі. Всупереч» - це заглиблення в українську історію ХХ століття, сімейна драма родини, яку розкуркулили і виселили на Північ. В цьому романі повно експресивних образів, яскравих психологічних деталей. Це та гірка правда про українське минуле, яку треба зрозуміти, відчути і передати своїм нащадкам. Роман «Руїна» - це твір, який розкриває далеке українське минуле в усьому його розмаїтті. Це історія, де сплелися різні культури, етноси, мови та релігії. Роман є чудовим продовженням традицій української белетристики від Андрія Чайковського до Володимира Малика», - розповіла Філоненко.

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Своєю чергою Тетяна Логуш розповіла, що нагородження переможців у номінаціях «Кіносценарії», «П’єси», «Пісенна лірика» буде відбуватися у Львові на Форумі видавців, а нагородження у номінаціях «Молода коронація» і «Дитяча коронація» - в Києві наприкінці вересня або на початку жовтня. Нагородження ж Гранд-коронації «Битва титанів», де змагаються переможці перших премій, відбудеться на 21-ій церемонії «Коронації слова» наступного року.

Водночас, за словами Юрія Логуша, всього визначено 47 переможців із тисячі рукописів, які надійшли на цьогорічний конкурс. Він пояснив, що всі нагородження збиралися проводити восени, але цієї пори відбудеться Форум видавців у Львові, де «Коронація слова» презентує свої кращі друковані твори. Тож видавці просили скоріше відзначити і видати романи, аби встигнути на форум у вересні.

Директор Інституту літератури НАН України Микола Жулинський привітав засновників «Коронації слова» - подружжя Логушів – з 20-річчям конкурсу.

«Завдяки вашій енергії і благодійній діяльності Україна має унікальний літературно-мистецький конкурс. За ці 20 років відбулося надзвичайно багато, тому що лауреатами, дипломантами стали тисячі українців, які брали участь у цьому конкурсі, і майже тисячу книг було опубліковано, близько 50-ти кіносценаріїв реалізовано, близько 20-ти п’єс з’явилося на театральних підмостках», - підкреслив академік.

Під час онлайн-церемонії також оголосили цьогорічних володарів спеціальних відзнак «Міжнародне визнання» і «Вибір видавців».

Фото ASPI.