Трьох українських письменників номінували на премію Angelus

Українські письменники Сергій Жадан, Тетяна Малярчук і Наталка Сняданко разом з іще 11 авторами потрапили у так званий довгий список нагороди Центральної Європи Angelus за 2020 рік.

Переможця буде названо 17 жовтня у польському Вроцлаві, йдеться на офіційному сайті премії.

“Серед 131 творів, які розглядалися, було обрано 14. Переможця або переможницю “Ангелуса”, який отримає нагороду у вигляді премії 150 тис. злотих (приблизно мільйон гривень) буде названо 17 жовтня під час спільної урочистості нагороджень “Ангелус” та поетичної премії “Сілезіус”, - інформують організатори.

Як зазначається, короткий список претендентів на премію “Ангелус” у кількості семи авторів буде названо у вересні.

На цьогорічного “Ангелуса” Жадан претендує з романом “Інтернат”, Малярчук - “Забуттям”, а Сняданко з “Фрау Мюллер не налаштована платити більше”. Крім авторів, нагороду “Ангелус” та премію 40 тис. злотих (260 тис. грн) отримає також перекладач польською мовою твору-переможця.

Літературна нагорода “Ангелус” у вигляді премії та статуетки вручається щороку з 2006 за найкращу прозову книгу, опубліковану польською мовою попереднього року. Організатором і фундатором є місто Вроцлав. Лауреатом може стати письменник, що походить із Центральної Європи (Австрія, Албанія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Естонія, Латвія, Литва, Північна Македонія, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія, Чехія, Чорногорія). Премію вручають за найкращі прозові твори авторам, які у своїх текстах звертаються до найважливіших, найбільш актуальних тем сучасного світу, дають поштовх до міркувань і глибокого пізнання інших культур.