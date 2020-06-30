У Києві презентували арт-проєкт, присвячений поету Паулю Целану

У Києві презентували міжнародний інтерактивний арт-проєкт «Целан. Лист з Києва. 2020», присвячений одному з найбільш значущих німецькомовних поетів сучасності єврейського походження, вихідцю з України Паулю Целану.

Презентацію провів в Укрінформі БО «Благодійний фонд «Добре серце Київ».

«Проєкт побудовано на творчості великого європейського поета Пауля Целана, який народився сто років тому у Чернівцях, визнаний у всьому світі як один з найпотужніших поетів ХХ сторіччя і практично невідомий в Україні», - сказав художник, арт-директор проєкту Геннадій Гутгарц.

1 липня 2020 року в історичному центрі Києва, на оглядовому майданчику біля Замку Річарда, Андріївський узвіз, 15, заплановано відкриття художньої інсталяції. Вона складатиметься з абстрактних скульптур Геннадія Гутгарца і візуального представлення 18 віршів Целана в оригіналі та перекладах українською та російською мовами Василя Стуса, Сергія Жадана, Петра Рихла і Марка Белорусця.

«Проєкт «Целан. Лист з Києва. 2020» стартує 1 липня 2020 року. Оскільки Пауль Целан опинився у Києві влітку 1944 року після зайняття Чернівців Радянською Армією, його лист з Києва до Еріха Айнгорна датований 1 липня 1944 року. В листі йдеться про трагічні події в Чернівцях, на батьківщині поета, під час Другої світової війни, про загибель батьків та близьких в німецьких концтаборах», - йдеться у презентації проєкту.

Його автори ставлять за мету: популяризувати й розкрити феномен творчості Пауля Целана через трагічні події його життя в часи Другої світової війни; увічнити пам'ять жертв Голокосту через колективну творчість великої кількості громадян різних країн; протистояти тенденції ревізіонізму Голокосту; розширити увагу міжнародної спільноти до культурної спадщини України та її духовного багатства, яке здатне підтримувати людство в умовах війни, пандемії та глобальної економічної кризи.

«Україні треба пишатися своїми героями. Це нам дуже важливо сьогодні. Є безліч таких людей, які народилися й жили в Україні, а потім дали свої багатства всьому світові. Я знаю дуже багато прикладів людей з єврейської культури, праведників, які тут народилися і починали тут, і створювали тут бурхливе єврейське життя. І Україна – це частина єврейської культури», - наголосив головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх.

Автори проєкту зазначають, що значення творчості Пауля Целана ставить його в один ряд з Гельдерліном і Рільке, як одного з найбільш значущих німецькомовних поетів в новітній історії. Кількість критичних і дослідницьких праць про Целана нараховує більш ніж 6 тис. робіт.

Фото: Lufti Özkök