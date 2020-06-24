З’явився перший тизер фільму з Іздриком у головній ролі

У мережі оприлюднено перший тизер фільму «Я і Фелікс» з поетом Юрієм Іздриком у головній ролі.

Картину знімає українська режисерка Ірина Цілик за романом свого чоловіка - українського письменника Артема Чеха, повідомляє Укрінформ.

Іздрик зіграв роль колишнього контррозвідника Фелікса. Восьмирічного хлопчика Тимофія, крізь призму дитячого сприйняття якого розповідається історія про складні 90-ті роки, грає син Цілик та Чеха - Андрій.

Продюсером фільму є Володимир Яценко («Додому», «Дике поле») та Анна Соболевська («Додому»). Виробництво «Я і Фелікс» буде здійснювати кінопродакшен ForeFilms. Зйомки заплановані на осінь 2020 року.

«Я і Фелікс» – це екранізація неопублікованого роману Артема Чеха «Хто ти такий?», який вийде навесні 2021-го у видавництві Meridian Czernowitz. Книга і фільм розповідають про дорослішання хлопчика Тимофія у 90-х, про його сім’ю, друзів, перше кохання і стосунки з колишнім контррозвідником Феліксом, який став частиною його сім’ї.

Попередній фільм Ірини Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин» отримав нагороду на міжнародному кінофестивалі Sundance, а також здобув кілька інших нагород.