У Чорногорії покажуть стрічку «Земля блакитна, ніби апельсин»

Документальну стрічку української режисерки Ірини Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин» покажуть в Чорногорії 19 червня в рамках міжнародного фестивалю «UnderhillFesta».

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Чорногорії.

«В рамках міжнародного кінофестивалю «UnderhillFesta» запрошуємо вас у п’ятницю, 19 червня, на показ повнометражного документального фільму «Земля блакитна, ніби апельсин» режисерки Ірини Цілик, 2020 рік. У фільмі йдеться про сім'ю, яка живе в так званій «червоній зоні» Донбасу, де вже шостий рік тривають воєнні дії», - йдеться у повідомленні.

Показ відбудеться в народній бібліотеці «Radosav Ljumović» о 18:00. Ціна вхідного квитка – 2 євро. Через обмежену кількість місць в посольстві просять повідомити про свою участь для попереднього бронювання.

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Нагадується, що фільм у лютому отримав нагороду за кращу режисуру в категорії світової документалістики на фестивалі «Sundance Film Festival» у США, а також два головних призи Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

Як повідомлялося, у стрічці розповідається про сім'ю, яка мешкає в так званій «червоній зоні» Донбасу, де вже шостий рік тривають воєнні дії. Буденність для цивільних людей у прифронтовій зоні докорінно змінилася. 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. Обстріли у Красногорівці, де живуть герої стрічки, не припиняються. Але попри всі труднощі сім'я залишається дружною і життєрадісною - мама й діти навіть знімають самотужки фільми про своє життя під час війни.