В Румунії відбувся культурний захід до ювілею українського поета та прозаїка Миколи Корсюка

У Союзі українців Румунії (СУР) вшанували творчість одного з найвідоміших українських письменників Румунії Миколи Корсюка.

Про це йдеться на стоірнці СУР в Facebook.

«Комітет Комісії з питань культури Союзу українців Румунії 6 червня 2020 року провів культурний захід до 70-річного ювілею одного з найвідоміших українських письменників Румунії Миколи Корсюка. У заході взяли участь письменники та журналісти Михайло Михайлюк, Корнелій Ірод, Ірина Ковач, Тераза Шендрою, Михайло Гафія Трайста, літературознавець Іоан Дан Марта, актори Магда Баческу та Штефан Апостол, члени комітету Бухарестської організації СУР тощо», - повідомляється в дописі.

Учасники представили доповіді про життя і творчість письменника та прочитали декілька його творів.

Нагадується, що Микола Корсюк народився 30 березня 1950 року у марамуреському селі Луг над Тисою. Після закінчення початкової школи в рідному селі, він отримав середню освіту в українській секції педагогічного ліцею в місті Сігету Мармацієй, а потім закінчив Філологічний факультет Бухарестського університету, де згодом викладав українську літературу.

Після закінчення факультету Микола Корсюк працював редактором у видавництві «Критеріон», де започаткував колекцію книжок для учнів «Мала бібліотека», в яких були опубліковані твори класиків української літератури. Він був головним редактором журналу «Наш голос» і є головним редактором дитячого журналу «Дзвоник», що видаються Союзом українців Румунії.

Свої першій твори Микола Корсюк почав друкувати у 1971 році в українській газеті «Новий вік», а також у колективних томах «Сонячне відлуння» та «Наші весни», але як письменник він дебютував у 1972 р. з книгою «Нащадки сонця». У 1973 р. письменник видав свою першу прозову книжку - збірку новел «Роздоріжжя», за яку був нагороджений премією за дебют Спілки письменників Румунії.

Микола Корсюк є автором поетичних та прозових творів «Ворота» (1975 р.), «Сюжет для новели» (1977 р.) «Монолог дерева» (1980 р.); «Чужий біль» (1985 р.), «Монолог» (2003 р.), «Яйце райце» (2005 р.), а також прозовий роман «Ні бог, ні люди» (2008 р.), за який отримав премію Спілки письменників Румунії.

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Микола Корсюк також видав збірку віршів для дітей «Зайчикова книжка» (2009 рік). Кілька його творів перекладено на румунську, німецьку та угорську мови. Микола Корсюк є членом Спілки письменників Румунії, Національної спілки письменників України, а також членом Українського ПЕН-клубу.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Facebook