Шведський журналіст презентував книгу про Україну

Шведський журналіст Пол Фрігес представив свою книгу про Україну «I Ukraina på drift».

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Швеції в Facebook.

«Сьогодні відбулася презентація книги шведського журналіста та автора Пола Фрігеса про Україну «I Ukraina på drift», виданої Silc Förlag», - йдеться у дописі.

Як зазначається, автор поділився своїми враженнями після подорожей Україною, своїм баченням сучасної української реальності та вірою в розвиток і краще майбутнє нашої держави. Він також рощповів про плани щодо нової книги, теж про Україну.

У презентації взяли участь співробітник українського посольства Інна Жолткевич, представники української організації в Швеції «Ukrainska Alliansen i Sverige» та друзі України.

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Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції в Facebook