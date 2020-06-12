Шведський журналіст презентував книгу про Україну
Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Швеції в Facebook.
«Сьогодні відбулася презентація книги шведського журналіста та автора Пола Фрігеса про Україну «I Ukraina på drift», виданої Silc Förlag», - йдеться у дописі.
Як зазначається, автор поділився своїми враженнями після подорожей Україною, своїм баченням сучасної української реальності та вірою в розвиток і краще майбутнє нашої держави. Він також рощповів про плани щодо нової книги, теж про Україну.
У презентації взяли участь співробітник українського посольства Інна Жолткевич, представники української організації в Швеції «Ukrainska Alliansen i Sverige» та друзі України.
Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції в Facebook