Українські патріоти закликали ЄС продовжити санкції щодо Росії

Українські патріоти та друзі України у світі нагадали демократичним суспільствам про міжнародні злочини Кремля та закликали лідерів Європейського Союзу продовжити економічні обмежувальні заходи щодо РФ, запроваджені в 2014 році у відповідь на російську агресію проти України.

Про це йдеться у зверненні Всесвітнього руху патріотів України до глав держав та урядів країн-членів ЄС, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми, активісти Всесвітнього руху патріотів України, а також тисячі друзів України по всьому світові закликаємо глав держав та урядів країн ЄС, лідерів усіх демократичних націй і суспільств не послаблювати політичний і економічний тиск на Російську Федерацію, щоб примусити агресора припинити війну, забратися геть з України, припинити втручання у внутрішні справи суверенних держав (включаючи демократичні вибори), відновити повагу до міжнародного права», - наголошується у зверненні, яке є відкритим для підписання.

Активісти зауважили, що, як очікується, лідери ЄС під час відеоконференції Європейської ради 19 червня мають ухвалити політичне рішення про продовження економічних секторальних обмежувальних заходів відносно РФ у відповідь на триваючу російську агресію проти України.

«Закликаємо європейських лідерів, незважаючи на жодні недолугі, безпідставні, але підступні спроби Кремля виторгувати послаблення або скасування для себе міжнародного санкційного режиму, не піддаватися на шантаж та продовжувати консолідацію міжнародних зусиль, щоб примусити агресора до цивілізованої поведінки у 21 столітті», - йдеться у зверненні.

Активісти нагадали, що вже сьомий рік Україна й українці ведуть боротьбу у форпості міжнародних зусиль з відбиття російської збройної агресії та розв'язаної путінським режимом гібридної війни проти Європи, європейських і євроатлантичних цінностей, демократичних суспільств по усьому світові. Жертвами російської війни проти України вже стали понад 13 тисяч людей, включаючи 298 пасажирів збитого військами РФ над окупованим Донбасом літака рейсу МН17.

«Росія продовжує окупацію і колонізацію українського Криму. На півострові розгорнуті кричущі репресії проти кримських татар і українців, придушується кримськотатарська і українська ідентичність, порушуються права людини і норми міжнародного права», - заявили активісти.

Нагадується, що через російську агресію більше 1,4 мільйона людей були змушені залишити свої домівки на виїхати із тимчасово окупованих районів у Донецькій і Луганській областях, із Криму. Водночас сотні українських громадян протиправно ув'язнені й утримуються на території Росії, у Криму та в ОРДЛО. Багато з них піддаються тортурам та перебувають у жахливих умовах в'язниць.

У Всесвітньому русі патріотів України вкотре зазначили, що Росія не виконала жодних із своїх міжнародних зобов'язань, які передбачені Мінськими домовленостями, висновками зустрічей у Нормандському форматі, резолюцій Парламентської асамблеї Ради Європи.

Зокрема, Кремль ігнорує резолюції Генеральної асамблеї ООН, які підтверджують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України у рамках міжнародно визнаних кордонів, беззастережно включаючи АР Крим.

«Агресивний путінський режим не полишає намірів знищити Євросоюз і НАТО, послабити європейську та євроатлантичну єдність, підірвати довіру західних суспільств до національних урядів», - застерігають українські патріоти.

Демократичному західному світові також нагадали, що російські спецслужби за наказом із Кремля вперше після Другої світової війни застосували на території Європи хімічну зброю.

При цьому Росія активізує підтримку радикальних настроїв націоналізму, популізму, расової нетерпимості у країнах Європі та США, що особливо підло і підступно в умовах кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.

На сьогодні економічні секторальні санкції ЄС проти РФ залишаються чинними до 31 липня. Євросоюз повинен ухвалити рішення про продовження обмежувальних заходів на наступні пів року.

Напередодні посли країн-членів при Раді ЄС погодили рішення про продовження іншого пакету антиросійських санкцій – проти економіки Криму, у відповідь на окупацією Росією українського півострова.