ЄС продовжить на рік "кримські" санкції проти Росії – посол Точицький

Євросоюз продовжить кримський пакет санкцій ще на рік попри зусилля Росії скасувати ці обмежувальні заходи під приводом боротьби з коронавірусом.

Про це у Twitter написав посол України в Королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький.

«Єдність і солідарність ЄС зруйнували відчайдушні зусилля Росії використати COVID-19 як привід для скасування санкцій, які були введені проти РФ за триваючу агресію проти України. «Кримський пакет» буде продовжений на наступний рік. Вдячні нашим партнерам в ЄС за непохитну підтримку України», - йдеться у пості.

Як Укрінформу уточнили в Представництві України при ЄС, рішення про продовження ще на рік кримського пакета санкцій проти Росії було погоджено 10 червня на рівні постійних представників країн-членів ЄС.

Як уже повідомляв Укрінформ, Європейський Союз у липні 2014 року запровадив економічні санкції проти Росії за анексію Криму та дії з дестабілізації ситуації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.