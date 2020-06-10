РФ намагається легалізувати анексію Криму на всіх майданчиках - генконсул у Стамбулі

Росія на будь-яких майданчиках здійснює всі можливі кроки для легалізації своєї агресії проти України та тимчасової окупації Кримського півострова.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман.

«Ситуація в ОЧЕС зараз не найкраща, після 2014 року багато ініціатив і проєктів не реалізуються через тимчасову окупацію Криму. Ні для кого не є таємницею, що Росія на всіх майданчиках докладає всіх зусиль, аби легалізувати свою агресію проти України та тимчасову окупацію Кримського півострова. Через ці спроби багато колишніх проєктів просто не можуть бути реалізовані», - зазначив Гаман.

Він уточнив, що, зокрема, йдеться про спроби включати своїх представників до різних комісій, заохочувати бізнес працювати з Кримом, проводити різні культурні, бізнесові заходи.

«Усе з однією метою – легалізувати свої протиправні дії. Ми ж маємо іншу мету – інформувати секретаріат ОЧЕС та країни, що входять до організації, про реальну ситуацію в Криму. При цьому ми вважаємо ОЧЕС важливим майданчиком для відстоювання інтересів нашої держави в чорноморському регіоні та розвитку економічних відносин з державами - учасницями організації», - сказав генеральний консул України в Стамбулі.

Він також вказав на те, що минулого року РФ намагалася проводити різні заходи, спрямовані на легалізацію своїх протиправних дій в Криму та на сході України.

«Росія використовує всі засоби… Але ми маємо гарного союзника – Туреччину, її керівництво. Тому вдається протидіяти діям російської сторони», - наголосив дипломат.

Як повідомлялося, Україна наголошувала на тому, що повага до міжнародних правових норм, до верховенства права має бути в основі такої структури, як Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС). Зокрема, йшлося про те, що Росія має поважати міжнародні закони, будь-то рішення міжнародного морського трибуналу або Міжнародного суду в Гаазі.