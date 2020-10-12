Карпатський гірський кінофестиваль назвав переможців

В Ужгороді завершився перший Карпатський гірський кінофестиваль. Його переможцями стали фільми з України, Словенії, Афганістану, Нової Зеландії, Австралії, Ірану, Польщі та Великої Британії.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомили організатори фестивалю в Ужгородському пресклубі.

“В Ужгороді завершився перший Карпатський гірський кінофестиваль. У ньому взяли участь 116 учасників із 45 країн, близько 80 «гірських» кіноробіт за 10 днів, сотні глядачів онлайн і тисячі слів вдячності й вражень. Переможці фестивалю – фільми з України, Словенії, Афганістану, Нової Зеландії, Австралії, Ірану, Польщі, Великої Британії. Журі кінофестивалю - Римма Зюбіна, Антоніо Лукіч, Олександр Мавріц, Андрій Суярко, Сергій Тримбач”, - повідомили організатори фестивалю.

У Закарпатській фільмкомісії підкреслили, що захід відбувся повністю на волонтерських засадах.

«Фестиваль відбувся вперше, і я сподіваюсь буде мати життя й надалі. Ми показали всьому світу, що ми варті уваги й вміємо займатися кіно. Фестиваль зроблений за підтримки волонтерського руху, та творчих людей Закарпаття», – зазначив координатор Карпатського гірського міжнародного кінофестивалю В'ячеслав Єгоров.

Представниця суддівської колегії, акторка Римма Зюбіна під час оголошення переможців зазначила, що цей кінофестиваль зробили кілька людей, які сумлінно перекладали та титрували всі фільми. Це – колосальна робота, відзначила вона.

«У кожному фільмі ми шукали щось дотичне до своєї душі. Для мене було насолодою дивитися ці всі фільми. Передивилась в деталях всі фільми, які брали участь у фестивалі, ретельно виписувала з них цитати. Я рада, що взяла участь у цьому проєкті, сподіваюсь, що він відбудеться і в наступному році», – підкреслила Зюбіна.

Переможцями Карпатського гірського міжнародного кінофестивалю стали: у номінації “Найкращий ігровий повнометражний фільм” - стрічка «Тільки диво» (2019), режисер Олена Каретник, (Україна), в номінації “Найкращий документальний повнометражний фільм” – «Останні мисливці Гренландії» (The Last Ice Hunters) (2017), режисери Jure Brece ljnik Rozle Bregar (Словенія).

Журі відзначило як найкращий ігровий короткометражний фільм – «Індичку» (Elephantbird) 2020, режисера Masoud Soheili (Афганістан), найкращим документальним короткометражним фільмом визнали «Політ над Кіліманджаро» (TheKFS), режисер RichardSidey, (Нова Зеландія).

Приз за найкращий анімаційний короткометражний фільм взяв фільм «ЗИМА» (The Winter), режисер Xin Li (Aвстралія). У номінації найкращий промо-ролик відзначили «Систані Белуджистан» (Sistan&Balouchestan), режисер Meysam Babaei (Іран).

Також журі виокремили спеціальні відзнаки. За неординарну передачу та особливий погляд нагородили «Документальний фільм»(DocumentaryMovie), (2019), режисерів Katarzyna Warzecha,Piortа Pawlusа(Польща). За сміливість, пригодницький дух та прагнення перемоги над самим собою – «Забіг на даху світу» (Running The Roof) (2020), режисер AlexisTymon, BenCrocket, (Велика Британія)

Водночас приз глядацьких симпатій взяв фільм «Домовина» (2019) режисера Кідіма Тарасова (Україна).

Фото: Суспільне Закарпаття