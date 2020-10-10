Раду з держпідтримки кінематографа просять переглянути результати 14-го пітчингу

Українська кіноакадемія закликає Раду з державної підтримки кінематографії переглянути затверджений 6 жовтня перелік кінопроєктів-переможців Чотирнадцятого конкурсного відбору Держкіно.

Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому на офіційному сайті кіноакадемії, повідомляє Укрінформ.

“Результати 14-го конкурсу Державного агентства України з питань кіно викликали занепокоєння Української кіноакадемії, зокрема, через непрозорість критеріїв, на основі яких приймалося рішення Радою з державної підтримки кінематографії, і нехтування оцінками експертних комісій, виставленими під час першого і другого етапу конкурсу”, - зазначається у зверненні.

Його автори наголошують, що члени Ради не озвучили чіткі критерії, за якими до переліку переможців не були включені кінопроєкти, що посідали перші позиції у рейтингу після оцінювання експертними комісіями. Не зрозуміла й мотивація неоголошення переможців за трьома напрямками - “Анімаційні повнометражні фільми (для широкої глядацької аудиторії)”, “Анімаційні повнометражні фільми (авторські)” та “Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії”. Крім того, умови проведення конкурсу були змінені після його оголошення.

“З огляду на це Українська кіноакадемія звернулась до міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, голови Держкіно Марини Кудерчук та голови Ради з державної підтримки кінематографії Андрія Дончика з вимогою скасувати ухвалене Радою рішення, затвердити перелік кінопроєктів-переможців згідно з умовами, оголошеними 16 червня 2020 року, а також дати чітке вмотивоване обгрунтування виключення кінопроєктів з переліку переможців, що виконали умови конкурсу і набрали рейтинги вищі за включені рішенням Ради з державної підтримки кінематографії проєкти”, - йдеться у зверненні.

Як повідомляв Укрінформ, Рада з державної підтримки кінематографії на відкритому засіданні 6 жовтня розглянула результати проведення другого етапу Чотирнадцятого конкурсного відбору кінопроєктів і затвердила перелік кінопроєктів-переможців. Оскільки експерти поставили високі оцінки багатьом проєктам, загальна сума підтримки вийшла за межі 1,5 млрд грн, тому було прийняте рішення підтримати якомога більше проєктів різних компаній. Основними принципами було: не більше 2-х проєктів для однієї компанії (або продюсера) та не більше 1-го проєкту на режисера. Також для ігрових фільмів широкої глядацької аудиторії умовою було обмеження бюджету до 25 млн грн., для авторських і копродукції – до 20 млн грн.

В підсумку до переліку кінопроєктів-переможців Рада включила 72 кінопроєкти за 10-ма напрямками. За напрямками "Анімаційні повнометражні фільми (авторські)", "Анімаційні повнометражні фільми (для широкої глядацької аудиторії)" та "Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії" переможців не визначила.