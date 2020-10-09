Українську кінострічку вперше покажуть у турецькому прокаті - МКІП

Стрічка "Фортеця Хаджибей" виробництва Одеської кіностудії 23 жовтня виходить в прокат у Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає Укрінформ.

"Загалом показ відбудеться в 600 кінотеатрах по всій країні від Стамбулу до Анталії. Дистрибуцією фільму займається турецька компанія MarsMedia. Примітно, що у турецькій версії трейлера звучить виключно українська мова", - ідеться в повідомленні.

Як зазначає голова правління ПрАТ "Одеська кіностудія" та генеральний продюсер фільму Андрій Осіпов, "Фортеця Хаджибей" - кінокартина, яка відкриває нове сторіччя Одеської кіностудії.

"Широкий показ національного фільму за кордоном - це унікальний випадок в історії нашого кіно. Вперше українську кінострічку покажуть у турецькому прокаті. Надзвичайно радує така кількість екранів у Туреччині. Ми горді презентувати українське кіно для іноземних глядачів", - коментує він.

Як повідомляв Укрінформ, у національний прокат стрічка виходить 15 жовтня 2020 року.

Події фільму відбуваються в період російсько-турецької війни за території Північного Причорномор'я. Козак Андрій має передати важливу інформацію у Стамбул. Для цього йому треба визволити з темниці батька своєї коханої – турецької красуні Фатіми. Молоді люди наважуються на ризиковану операцію.

Виробництво фільму здійснила Одеська кіностудія за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Фільм знято у копродукції: Georgian International Film (Грузія), AISI film (Туреччина), Національна кіностудія ім. О.Довженка (Україна), Тернопільська кінокомісія (Україна), кінокомпанія "ІнсайтМедіа" (Україна).

Режисер-постановник - Костянтин Коновалов. Сценарій - Євген Тимошенко, Костянтин Коновалов, за участі Мірзи Давітая. Креативний продюсер - Заза Урушадзе (Грузія). Оператор-постановник - Володимир Гуєвський. Художник-постановник - Володимир Філіппов. Композитор - Мустафа Язиджіолу. Генеральний продюсер - Андрій Осіпов (Україна). Продюсери - Юрій Калиновський (Україна), Мірза Давітая (Грузія), Ердал Кучук (Туреччина), Ондер Асру (Туреччина). Виконавчий продюсер - Олександр Омельянов (Україна).

В ролях: Олександр Соколов, Дерен Талу, Іраклій Маруашвілі, Катерина Шевченко, Юрдаер Окур, Олег Симоненко, Олександр Половець, Георгій Делієв, Дмитро Рибалевський, Денис Фалюта, Сюхан Самьєлі, Вячеслав Український, Володимир Міняйло, Ігор Волосовський, Анатолій Дриженко, Ірина Новосьолова.

Зйомки фільму відбувались на натурному майданчику та в павільйонах Одеської кіностудії, у Білгород-Дністровській фортеці, на березі Чорного моря та на річці Дунай.