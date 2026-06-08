ППО знешкодила 124 зі 155 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну

Сили протиповітряної оборони знешкодили 124 зі 155 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 7 червня.

Як передає Укрінформ, про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі.

За даними військових, із 18:00 7 червня ворог атакував 155 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль" і дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:00 8 червня ППО збила / подавила 124 дрони на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовані влучання 20 ударних БПЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі перебувають близько 10 ворожих дронів.

Як повідомляв Укрінформ, у Харкові вночі 8 червня внаслідок влучання російського безпілотника частково знищений хаб Укрпошти.