На фронті за добу стались 240 боєзіткнень Сил оборони з російською армією

Ворог завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, росіяни застосували 9184 дронів-камікадзе та здійснили 3296 обстрілів, зокрема 38 - із реактивних систем залпового вогню.

Армія РФ завдала авіаударів у районах Фотовижа, Товстодубового, Бачівська, Вільної Слободи, Суходолу, Уланового, Лісного, Партизанського, Стукалівки та Голишівського Сумської області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА і два артилерійські засоби росіян.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сталося одне боєзіткнення, ворог завдав чотирьох авіаударів із застосуванням дев’яти КАБів та здійснив 94 обстріли, зокрема 17 - із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 10 разів атакували поблизу Стариці, Лимана, Вовчанських Хуторів та в напрямку Охрімівки і Дворічанського.

На Куп’янському напрямку Сили оборонці зупинили одну спробу ворога просунутися в бік Глушківки.

На Лиманському напрямку війська РФ 17 разів намагались вклинитися в оборону у районах Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Діброви та в напрямку Шийківки і Лимана.

На Слов’янському напрямку загарбники штурмували 12 разів поблизу Закітного, Різниківки та в бік Кривої Луки і Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку росіяни здійснили дві безуспішні спроби витіснити Сили оборони з позицій в районі Никифорівки та в напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку російські загарбники здійснили 17 атак у районах Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русинового Яру й Іллінівки та в напрямку Миколайпілля.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 30 штурмових дій армії РФ в районах Никанорівки, Родинського, Гришиного, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки та в бік Нового Донбасу, Новоолександрівки, Шевченка, Білицького, Добропілля, Сергіївки, Новопідгороднього і Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог атакував п’ять разів у районі Тернового, Вороного та в бік Добропілля.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили 38 атак поблизу Рибного, Варварівки, Залізничного та в бік Новоселівки, Добропілля, Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки, Гуляйпільського і Чарівного.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував у районі Степового.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили одну наступальну дію у бік Антонівки.

На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.

Як повідомляв Укрінформ, загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 8 червня 2026 року, становлять близько 1 374 950 осіб.

Фото: 3 батальон 114 ОБр ТРо