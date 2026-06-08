Російські військові евакуюються з Кінбурнської коси - «АТЕШ»

«Через значні втрати особового складу підрозділи 337-го полку відводяться від берегової лінії - з північної та західної частин коси. Вогневі групи не справляються із збиттям БПЛА СОУ, і втрати продовжують зростати», - ідеться в повідомленні.

Як зазначили в «АТЕШ», підрозділи 337-го полку залишають позиції, а постачання повністю зупинене, також припинилася доставка боєприпасів, палива та продовольства.

«Після того, як частина військовослужбовців була перекинута на Запорізький напрямок, підрозділи, що залишилися, практично втратили особовий склад. Переукомплектування не проводилося жодного разу», - додали партизани.

Крім того, командування знімає людей з одних позицій та перекидає на інші. На косі залишаються лише підрозділи, які вже неспроможні утримувати оборону.

«Логістична система окупантів на цій ділянці остаточно впала», - підсумували в «АТЕШ».

Як повідомляв Укрінформ, безпілотник Сил спеціальних операцій у районі населеного пункту Чонгар уразили міст, який з’єднує Херсонську область із Кримом.

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