Українські дрони уразили на ТОТ Луганщини пункт дислокації бригади «Терек»

Сили безпілотних систем уразили пункт дислокації 5-ї козачої розвідувально-штурмової бригади «Терек» армії РФ, а також засоби протиповітряної оборони, логістичні й інфраструктурні об’єкти ворога на тимчасово окупованих територіях України та в РФ.

Як передає Укрінформ, про це Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомляють у Фейсбуці.

Так, у Луганській області оператори 1-го окремого центру СБС та 20-ї окремої бригади К-2 завдали ураження по пункту тимчасової дислокації 5-ї козачої розвідувально-штурмової бригади «Терек» у районі населеного пункту Щастя.

Зокрема, повідомляється про ураження штабу, медичного пункту, складських приміщень та інших об’єктів військової інфраструктури підрозділу.

У тимчасово окупованому Криму оператори 1-го окремого центру СБС уразили зенітний ракетний комплекс С-400 «Тріумф».

Крім того, у Запорізькій області оператори 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» уразили зенітний ракетний комплекс 9К33 «Оса».

У Луганську оператори прикордонного підрозділу «Фенікс» завдали ураження по макету ЗРГК «Панцир-С1», який ворог використовував для введення в оману засобів розвідки та ураження.

Також оператори 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» та 413-го полку «Рейд» уразили залізничну логістику росіян, зокрема, локомотиви та цистерни з паливно-мастильними матеріалами у Донецькій, Луганській областях та на території РФ.

Оператори 1-го окремого центру СБС, 20-ї бригади К-2 та 427-ї бригади «Рарог» завдали ураження по низці енергетичних об’єктів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які використовувалися для забезпечення діяльності військової інфраструктури армії РФ.

Крім того, оператори 1-го окремого центру СБС та 20-ї бригади К-2 уразили комунікаційні вежі для систем РЕБ на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Оператори загону «13» 414-ї бригади «Птахи Мадяра», 20-ї бригади К-2 та групи БАС «Фенікс» завдали уражень по логістичних об’єктах росіян у Донецькій області.

Як зазначається, операції були проведені у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання СБС.

«Системне ураження пунктів управління, засобів ППО, логістики, зв’язку та інфраструктури знижує спроможність противника забезпечувати свої війська та підтримувати інтенсивність бойових дій», - підсумували у Силах безпілотних систем.

Як повідомляв Укрінформ, Сили безпілотних систем уночі 7 червня завдали ураження по 26 об'єктах російських загарбників на тимчасово захоплених територіях України та в Брянській області РФ.