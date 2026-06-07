На фронті - 196 бойових зіткнень, ворог завдав 50 авіаударів

Російські війська від початку доби 196 разів атакували позиції Сил оборони України.

Як передає Укрінформ, про це ідеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці про ситуацію станом на 22:00 суботи, 7 червня.

«З початку цієї доби на фронті зафіксовано 196 бойових зіткнень. Протягом дня агресор завдав 50 авіаційних ударів, застосувавши 148 керованих авіабомб. Крім того, для вогневого ураження наших позицій та прилеглих населених пунктів загарбники залучили 6242 дрони-камікадзе та здійснили 2338 обстрілів із різних видів озброєння», - йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням 1 КАБ, здійснив 64 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, п’ять із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти п’ять разів штурмували оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанських Хуторів та в напрямку Охрімівки. Три бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку загарбники один раз атакували позиції Сил оборони в бік населеного пункту Глушківка.

На Лиманському напрямку українські воїни успішно відбили 15 спроб ворога просунутися у районах Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Діброви та в напрямку Шийківки, Лиману. Ще одне бойове зіткнення залишається активним.

На Слов’янському напрямку Сили оборони повністю нівелювали вісім спроб загарбників прорватися вперед поблизу Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка. Ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну наступальну дію окупаційних військ в напрямку Тихонівки.

Сили оборони на Костянтинівському напрямку успішно відбили 15 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русинового Яру та Іллінівки.

На Покровському напрямку ворог провів 26 атак. Окупанти намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Новоолександрівка, Шевченко, Білицьке, Сергіївка, Новопавлівка. Дотепер тут триває три бойових зіткнення.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 40 окупанти, ще 13 осіб поранено. Наші воїни знешкодили один засіб РЕБ, одиницю автомобільної, чотири одиниці спеціальної техніки та два склади боєприпасів ворога. Також пошкоджено один танк, два автомобілі, три гармати та 11 укриттів особового складу противника. Крім того, знищено або придушено засобами радіоелектронної боротьби 274 ворожих безпілотників різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутися вперед у районі Тернового, Вороного та в бік Добропілля. Дотепер там триває два бойові зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 28 атак окупантів поблизу населених пунктів Рибне, Варварівка, Залізничне та у бік Новоселівки, Добропілля, Воздвижівка, Цвіткового, Староукраїнки, Гуляйпільського, Чарівного, три бойові зіткнення продовжуються.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших ділянках фронту ситуація залишається контрольованою, суттєвих змін в оперативній обстановці не відбулося.

Як повідомляв Укрінформ, Сили спеціальних операцій ЗСУ в районі населеного пункту Чонгар уразили міст, який з’єднує Херсонську область із Кримом.