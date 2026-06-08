У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу.

Як передає Укрінформ, Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі.

«Реактивний БпЛА через Березань у бік Борисполя. Ще один реактивний БпЛА по межі Чернігівщини та Київщини курсом на Велику Димерку», - йдеться у повідомленні.

Про відбій повітряної тривоги повідомили о 1:28.

Як повідомляв Укрінформ, Сили протиповітряної оборони знешкодили 249 із 272 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 6 червня.