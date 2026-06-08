Армія РФ втратила на війні проти України ще 1330 військових і два засоби ППО

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 8 червня 2026 року, становлять близько 1 374 950 осіб, з них 1330 - за минулу добу.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці, передає Укрінформ. РФ також втратила 11 997 (+8) танків, бойових броньованих машин – 24 705 (+5), артилерійських систем – 43 564 (+85), РСЗВ – 1 847 (+3), засобів ППО – 1 409 (+2), літаків – 436 (+0), гелікоптерів – 353 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 1 607 (+12), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 336 224 (+2161), крилатих ракет – 4 733 (+0), кораблів / катерів – 33 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 104 414 (+363), спеціальної техніки – 4 259 (+2). Читайте також: Сили безпілотних систем вночі уразили 26 російських об'єктів на ТОТ і в Брянській області Дані уточнюються. Як повідомляв Укрінформ, 7 червня, станом на 22:00, між Силами оборони України і російськими військами стались 196 боєзіткнень.