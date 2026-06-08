Армія РФ втратила на війні проти України ще 1330 військових і два засоби ППО
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці, передає Укрінформ.
РФ також втратила 11 997 (+8) танків, бойових броньованих машин – 24 705 (+5), артилерійських систем – 43 564 (+85), РСЗВ – 1 847 (+3), засобів ППО – 1 409 (+2), літаків – 436 (+0), гелікоптерів – 353 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 1 607 (+12), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 336 224 (+2161), крилатих ракет – 4 733 (+0), кораблів / катерів – 33 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 104 414 (+363), спеціальної техніки – 4 259 (+2).
Дані уточнюються.
Як повідомляв Укрінформ, 7 червня, станом на 22:00, між Силами оборони України і російськими військами стались 196 боєзіткнень.