Результатом Мінська має стати відновлення територіальної цілісності України — ЄС

Мінські домовленості залишаються єдиною основою для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі з повною повагою до суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Мінські домовленості залишаються єдиною основою для мирного врегулювання, забезпечуючи повне дотримання суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначається у заяві.

У Євросоюзі наголосили, що "як підписант Мінських домовленостей" Росія взяла на себе відповідальність за стійке політичне врегулювання конфлікту та виконання положень цих угод.

"Ми закликаємо Російську Федерацію виконати ці зобов’язання шляхом конструктивних дій в рамках Тристоронньої контактної групи та Нормандського формату", - йдеться у заяві.

Коментуючи переговори у Мінську, у ЄС, зокрема, зазначили, що очікують просування щодо таких питань, як одночасне відкриття КППВ у Золотому та Щасті, оновлений план розмінування та взаємне звільнення утримуваних осіб, пов'язаних з конфліктом.

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"У цьому контексті ми вітаємо політичну волю та конструктивний підхід України щодо врегулювання цього конфлікту. Відкриття решти тимчасово закритих КППВ є надзвичайно важливим, і ми закликаємо до простих та адекватних процедур перетину, без зайвих обмежень", - йдеться у заяві.

Також нагадується, що економічні санкції ЄС, спрямовані проти окремих економічних секторів Російської Федерації, прив'язані до повного виконання Росією Мінських домовленостей.

На цьому тлі ЄС закликав Росію використати свій великий вплив на збройні формування, які вона підтримує, для виконання Мінських зобов'язань у повному обсязі.

"Ми знову закликаємо Росію негайно припинити розпалювання конфлікту шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням. Також ми залишаємося глибоко стурбованими інформацією про присутність російської військової техніки та військовослужбовців у районах, які контролюють підтримувані Росією збройні формування", - наголошується у заяві.