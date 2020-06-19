Євросоюз продовжив на пів року секторальні санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення лідерів Європеського Союзу щодо продовження ще на пів року секторальних санкцій проти Росії.

Про це він написав у Twitter.

"Вітаю сьогоднішнє політичне рішення лідерів ЄС продовжити на 6 місяців секторальні санкції проти Росії. Починаючи з 2014 року, санкційна політика ЄС допомагає стримувати російську агресію. Санкції посилають чіткий сигнал: Росія має виконати Мінські домовленості у повному обсязі", - підкреслив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, Рада ЄС 18 червня продовжила ще на рік (до червня 2021 року) санкції проти Росії, запроваджені за незаконну окупацію Криму.

Європейський Союз у липні 2014 року запровадив економічні санкції проти Росії за анексію Криму та дії з дестабілізації ситуації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.