США триматимуть Росію під санкціями скільки потрібно - посол при ОБСЄ

США будуть продовжувати санкції щодо Росії через анексію Криму та дії на Сході України стільки, скільки потрібно.

Про це йдеться у заяві постійного представника США при ОБСЄ Джеймса Гілмора.

«Ми приєднуємося до наших європейських та інших партнерів у підтвердженні того, що наші санкції проти Росії будуть залишатися в силі доти, поки РФ повністю не виконає свої мінські зобов'язання. Санкції, пов'язані з Кримом, будуть діяти доти, доки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом», - наголосив він.

Посол США в ОБСЄ закликав Росію повернути Україні контроль над Кримом і звільнити українських політв’язнів.

«Ми також глибоко стурбовані повідомленнями, що Росія затримала українського військового на території України в Криму 3 червня. Ми закликаємо Росію припинити кампанію придушення в Криму, повернути повний контроль над півостровом Україні, негайно звільнити всіх українців, яких вона несправедливо ув'язнила, та вивести свої сили та засоби зі Сходу України», - заявив американський посол в ОБСЄ.

Гілмор також зазначив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомляє про тисячі порушень режиму припинення вогню щотижня.

Посол звинуватив Росію в смертях понад 13 тисяч жителів Донбасу за всі роки агресії проти України і закликав РФ «проявити політичну волю, щоб покласти край конфлікту».

За його словами, ОБСЄ фіксує всі етапи російської мілітаризації Кримського півострова, Чорного і Азовського морів. Крім того, РФ продовжує порушувати четверту Женевську конвенцію, продовжуючи проводити призовну кампанію, під час якої майже 24 тисячі жителів Криму включили до складу Збройних сил Росії. Водночас зафіксовано, що понад 100 жителів Криму окупаційна влада притягнула до відповідальності за відмову служити в російській армії.

Крім того, на півострові триває переслідування кримських татар, які виступають проти російської окупації півострова, наголосив дипломат.

«Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води. Ми ніколи не визнаємо анексію Криму Росією», — наголосив американський посол.

Як повідомлялося, боєць 95-ї бригади Євген Добринський зник у суботу вранці біля адмінмежі з окупованим Кримом. Недалеко від місця, де він, імовірно, зник, виявили сліди боротьби.

Через декілька днів у ФСБ РФ заявили, що українського військового було затримано, щодо нього порушено кримінальну справу «про незаконний перетин кордону Росії».

3 червня "суд" у Криму ухвалив узяти під арешт Добринського терміном на один місяць - до 1 липня.