До Конгресу США внесли законопроєкт із санкціями проти Північного потоку-2

Двопартійна група сенаторів у Конгресі США представила на розгляд законопроєкт, який передбачає введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік – 2".

Про це повідомило в четвер Посольство України в США на офіційній Facebook-сторінці.

"Група сенаторів демократів та республіканців у складі Теда Круза, Джин Шахін, Джона Баррассо, за підтримки Тома Коттона та Рона Джонсона представили у Сенаті США двопартійний законопроєкт щодо розширення санкцій проти будівництва трубопроводу "Північний потік-2", - зазначається в повідомленні.

Нова законодавча ініціатива надає додаткові роз’яснення та розширює санкції, які були запроваджені проти будівництва газопроводу згідно із законом США "Про захист енергетичної безпеки Європи", що набув чинності в грудні 2019 року.

Так, рестрикції США, пов’язані з "Північним потоком-2", застосовуватимуться як до суден, залучених у прокладенні труб, так і до тих, хто надає страхові послуги, портове обладнання чи послуги з їх швартування. Зрештою, санкції стосуватимуться будь-якої компанії, яка забезпечуватиме сертифікацію, необхідну для запуску "Північного потоку-2".

Для набуття чинності законопроєкт має бути ухвалений обома палатами Конгресу США і підписаний Президентом США.