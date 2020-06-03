Стало відомо, як Конгрес США хоче розширити санкції проти Nord Stream 2

Нові санкції США проти російського проєкту газопроводу Північний потік – 2 будуть націлені на компанії, що надають послуги страхування суден, залучених у його будівництві, а також на тих, хто забезпечує послуги для модернізації технологій.

Про це повідомило в середу американське інформагентство Bloomberg із посиланням на попередній проєкт закону, який готується до розгляду в Конгресі США.

"Двопартійна група сенаторів планує внести до Конгресу США законодавство щодо розширення американських санкцій проти газопроводу "Північний потік–2" компанії Газпром між Росією та Німеччиною, які будуть націлені на страхові компанії, що працюють з російськими суднами над завершенням проєкту", - зазначається в повідомленні.

Як уточнює видання, санкції США, запроваджені раніше, застосовувалися стосовно компаній, що проводили роботу з прокладення труб, а також забезпечували страхування. Новий законопроєкт поширює санкції також на компанії, які надають "послуги гарантування (underwriting), страхування або перестрахування" суден, що працюють над будівництвом трубопроводу.

Крім того, документ передбачає покарання тих компаній, що надають "послуги чи засоби для модернізації технологій, встановлення зварювального обладнання, переобладнання або закріплення" суден.

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Як повідомляв Укрінформ, про підготовку нового законопроєкту з розширенням санкцій проти Nord Stream 2 заявляли також у Німеччині. Зокрема, з відповідною заявою виступив минулого місця посол США в цій країні Річард Гренелл перед відбуттям до Вашингтона, де він очолив Національну розвідку США.