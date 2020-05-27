Вашингтон розглядає нові санкції проти Nord Stream 2

США розглядають можливість запровадження нових санкцій проти газопроводу Nord Stream 2.

З такою заявою виступив у виданні Handelsblatt посол Сполучених Штатів у ФРН Річард Гренелл перед відбуттям до Вашингтона, де він очолить розвідку.

"Подальші санкції підтримуються всіма партіями … Незважаючи на передвиборну кампанію, законопроєкт може бути схвалений дуже швидко", - сказав Гренелл, який минулого тижня зустрівся з сенаторами та конгресменами.

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Мета американців якщо не зупинити будівництво, то не допустити введення трубопроводу в експлуатацію. Наразі незрозуміло, яку форму матимуть нові санкції. Однією з можливостей було б погрожувати штрафами компаніям, які використовують спеціальне обладнання для обслуговування трубопроводів. Санкції проти покупців російського газу у Вашингтоні також обговорюються.

Гренелл вчергове закликав Берлін, як зазначає газета, "у звичайному недипломатичному тоні" переосмислити політику щодо Росії. "Німеччина повинна припинити годувати звіра, тоді як вона недоплачує НАТО", - заявив посол.

Наприкінці минулого року США вдалося змусити заморозити будівництво газогону. Наразі росіяни намагаються добудувати решту його самостійно, для чого два їх кораблі – "Академік Черський" і "Фортуна" - прибули до німецьких прибережних вод. У США розуміють, що росіянам врешті-решт вдасться завершити газопровід, йдеться у статті.

Федеральний уряд Німеччини вже висловив стурбованість. "У момент, коли пандемія коронавірусу чинить надзвичайний тиск на країни у всьому світі, не час закручувати ескалаційну спіраль та загрожувати подальшими екстериторіальними санкціями, які суперечать міжнародному праву", - заявила речниця Міністерства економіки Беате Барон.