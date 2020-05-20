Суд Євросоюзу відхилив позов Nord Stream 2 щодо норм газової директиви

Суд Європейського Союзу загальної юрисдикції відхилив позови компаній Nord Stream і Nord Stream 2 AG щодо поширення норм європейського законодавства на газопроводи з третіх країн.

Таке рішення Суд ЄС у Люксембурзі оприлюднив у середу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Суд Євросоюзу загальної юрисдикції постановив, що дії компаній Nord Stream AG and Nord Stream 2 AG проти директиви 2019/692, яка доповнює деякі правила на внутрішньому ринку природнього газу щодо газопроводів із третіх країн, є неприпустимими», - вирішили у Суді ЄС.

Це означає, що російський газопровід «Північний потік-2», якщо буде добудований, не може мати жодних виключень та повинен повною мірою функціонувати за спільними правилами Третього енергетичного пакету на внутрішньому європейському ринку.

Директива 2019/6922 набула чинності 24 лютого 2020 року. Вона, зокрема, передбачає розділення (проведення анбандлінгу) компаній виробника та постачальника природнього газу і оператора його транспортування. Окрім цього, доступ до половини потужностей газопроводу повинен бути забезпечений третім сторонам.

Таким чином, за цими правилами ВАТ «Газпром» втратить своє монопольний контроль та використання «Північного потоку-2», якщо він буде завершений, та використовуватиме трубу лише на половину потужностей.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 травня незалежний регулятор Bundesnetzagentur прийняв остаточне рішення про відмову надати проєкту "Північний потік-2" виняток із законодавства ЄС.

Оновлена Газова директива ЄС поширює на трубопроводи, що проходять в морській економічній зоні країн ЄС, норми Третього Енергопакету ЄС. Вони зобов'язують оператора резервувати до 50% потужностей газової магістралі для прокачування палива від альтернативних постачальників. Такі правила дозволяють Єврокомісії впроваджувати ефективний адміністративний контроль над постачанням енергоносіїв на ринок ЄС.

Проєкт будівництва газопроводу «Північний потік-2» для постачання газу до Європи в обхід України здійснював російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва газогону «Північний потік-2». Крім того, противниками російського газопроводу є США, Польща і країни Балтії.

Раніше передбачалося, що «Північний потік-2» буде запущений до кінця 2019 року.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає введення санкцій проти російських газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік».

Після цього швейцарська компанія Allseas, що займалася укладанням труб для газогону «Північний потік-2», припинила роботи.

11 січня після переговорів у Москві з канцлером ФРН Ангелою Меркель президент РФ Володимир Путін висловив сподівання, що газогін буде добудовано до кінця поточного року або в першому кварталі 2021 року.

На початку лютого німецьке видання Handelsblatt з посиланням на поінформовані дипломатичні джерела у Вашингтоні повідомило, що в разі спроби добудувати «Північний потік-2» Конгрес США готовий ухвалити наступний пакет санкцій, спрямований як проти європейських інвесторів цього російського проєкту, так і проти потенційних покупців газу.