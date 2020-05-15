Для блокування Nord Stream 2 вирішальне значення мають санкції США - Зеркаль

Збереження транзитної ролі України досі залишається під питанням у випадку добудови проєкту "Північний потік-2", і санкції США мають зараз вирішальне значення для блокування будівництва.

Про це повідомила радниця голови правління НАК "Нафтогаз України", ексзаступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль у Facebook.

"Збереження транзитної ролі України все ще під питанням. Якщо трубопровід буде добудовано, наш транзит з високою ймовірністю буде дорівнювати нулю. Саме тому санкції США мають зараз вирішальне значення для блокування будівництва", - підкреслила вона.

За її словами, російський трубоукладальник "Академік Черський" вже зайшов у німецький порт Мукран, де знаходиться логістичний центр Nord Stream 2 AG та зберігаються матеріали для завершення будівництва.

Водночас Зеркаль підкреслила: американські партнери запевняють, що Газпрому не вдасться задіяти свій флот без ризику для всієї компанії та її акціонерів потрапити під жорсткі санкції США.

Разом з тим, коментуючи відмову Федеральної мережевої агенції Німеччини надати проєкту "Північний потік-2" виняток із законодавства ЄС, вона наголосила, що це рішення стосується правил його функціонування у випадку завершення будівництва й означає, що на проєкт "Північний потік - 2" на німецькій території мають у повній мірі поширюватися правила оновленої газової директиви ЄС.

"Це, в першу чергу, розділення функцій – одна компанія не може бути постачальником та транзитером газу. За російським законодавством Газпром користується монопольним правом видобувати та експортувати газ. Отже, це рішення може спонукати РФ таки наблизитися до європейських норм функціонування газового ринку та провести анбандлінг Газпрому", - розповіла Зеркаль.

Крім того, вона пояснила, що одна компанія може користуватися не більше ніж 50% потужностей трубопроводу, до решти 50% власник повинен надати вільний доступ іншим компаніям.

За її словами, це у випадку з "Північним потоком-2" складно уявити, оскільки "вхід у трубу" є лише на території РФ.

Радниця голови Нафтогазу підкреслила, що у такому випадку, навіть якщо проєкт буде завершено, Росія зможе використовувати його проєктні транзитні потужності (55 млрд куб. м на рік) тільки на половину. "Звісно, компанія Nord Stream 2 AG має ще місяць, щоб подати апеляцію на рішення німецького регулятора. І вона вже заявила, що скористається цим правом. Але ми розраховуємо, що аргументи про неможливість застосування звільнення будуть такими ж переконливими для німецької феміди, як і для регулятора", - додала Зеркаль.

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Як повідомлялося, незалежний регулятор Bundesnetzagentur прийняв остаточне рішення про відмову надати проєкту "Північний потік-2" виняток із законодавства ЄС.

Оновлена Газова директива ЄС поширює на трубопроводи, що проходять в морській економічній зоні країн ЄС, норми Третього енергопакета ЄС. Вони зобов'язують оператора резервувати до 50% потужностей газової магістралі для прокачування палива від альтернативних постачальників. Такі правила дозволяють Єврокомісії впроваджувати ефективний адміністративний контроль над постачанням енергоносіїв на ринок ЄС.