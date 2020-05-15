У Меркель не коментують рішення регулятора щодо Nord Stream 2

У Меркель не коментують рішення регулятора щодо Nord Stream 2

Укрінформ
Офіційний Берлін не коментує рішення Федерального мережевого агентства, німецького регулятора, щодо відмови проєкту Nord Stream 2 у виключенні з європейського газового регулювання.

Про це заявив представник Міністерства економіки та енергетики ФРН Корбініан Вагнер на брифінгу 15 травня в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми як федеральний уряд не можемо це коментувати. Це є рішення, яке прийняло відповідальне і незалежне Федеральне мережеве агентство», - сказав Вагнер.

Те, що це рішення відмовляє у можливості винятку, означає, що ділянка трубопроводу, яка проходить німецькою територією, відтепер підлягатиме європейському регулюванню, уточнив він.

Не став представник міністерства відповідати й на запитання щодо стану готовності газогону, порадивши журналістам звернутися з цим запитанням до представників компанії Nord Stream 2 AG.

Консорціум Nord Stream 2 AG має право оскаржити рішення німецького регулятора протягом 1 місяця.

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Як повідомлялося, Росія намагалася отримати виключення з європейського регулювання для дільниці 1200-кілометрового трубопроводу завдовжки 12 морських миль, які проходять територією Німеччини. «Газпром» навіть створив для цього окрему компанію. Це допомогло би уникнути вимоги розділення функцій (анбандлінгу), що залишало б «Газпром» монополістом. Росія ще сподівається на завершення будівництва газогону на початку 2021 року власними силами після того, як західні трубопрокладники відмовилися виконувати роботи через запровадження американських санкцій.

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