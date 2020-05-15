Рішення Німеччини ставить хрест на спекуляціях навколо Nord Stream 2 — посол України

Відмова німецького регулятора звільнити російський трубопровід Nord Stream 2 від європейського регулювання ставить хрест на спекуляціях про намагання Німеччини створити лазівки для російських партнерів.

Про це в коментарі Укрінформу заявив посол України в ФРН Андрій Мельник.

«Цим рішенням німецької влади фактично поставлено жирний хрест на численних політичних спекуляціях останнього пів року про те, що нібито певні сили у Німеччині мали свідомий намір створити для Nord Stream 2 законодавчі лазівки для звільнення цього суперечливого проєкту з-під європейського законодавства», - упевнений Мельник.

Дипломат підкреслив, що Україна, економічні та політичні інтереси якої, як відомо, зазнають суттєвого впливу внаслідок спорудження цього газогону, з перших хвилин мала «абсолютну довіру» у те, що німецька держава забезпечить справедливий та неупереджений розгляд питання про можливе виключення Nord Stream 2 з-під регулювання ЄС.

Україна дуже вдячна німецьким партнерам за проведені двосторонні консультації з енергетичних питань, у ході яких Україна отримала запевнення, що ухвалені у листопаді 2019 року Бундестагом зміни в німецькому законодавстві жодним чином не були і не могли бути спрямовані на те, щоб уможливити будь-які винятки для цього проєкту.

«Тож нинішнє рішення Bundesnetzagentur ми розглядаємо як свого роду тріумф у справедливому врахуванні інтересів як зацікавлених країн Євросоюзу, так і насамперед України як майбутньої держави-члена ЄС, яка надзвичайно цінує незмінну потужну підтримку і солідарність з боку офіційного Берліна», - заявив Мельник.

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Як повідомлялося, німецький регулятор - Bundesnetzagentur - виніс 15 травня 2020 року своє остаточне рішення про відмову у наданні компанії Nord Stream 2 AG звільнення від законодавства ЄС для частини газопроводу Nord Stream 2, який проходить територією ФРН, згідно з ст. 28b Федерального закону про енергетичну промисловість (EnWG).