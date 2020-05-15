Шмигаль прокоментував рішення Берліна щодо Nord Stream 2

Україна вітає рішення Німеччини не виводити «Північний потік-2» з-під вимог оновленої Газової директиви Європейського Союзу.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що таке рішення Федерального мережевого агентства ФРН показує, що правила ЄС єдині для всіх, повідомляє Урядовий портал.

«Вітаю рішення Німеччини не виводити «Північний потік-2» з-під вимог оновленої Газової директиви ЄС. Такі дії регулятора демонструють відданість єдиним правилам ЄС, незалежно від компанії чи країни. Зі своєї сторони, Україна та наша газотранспортна система залишаються надійним партнером Європи у питанні забезпечення транзиту енергоресурсів», - сказав Шмигаль.

Він також запевнив, що Україна зі свого боку імплементує всі правила енергетичного ринку ЄС, аби надалі розвивати партнерство з Європейським Союзом у сфері енергетики.

Як повідомлялося, оновлена Газова директива ЄС поширює на трубопроводи, що проходять в морській економічній зоні країн ЄС, норми Третього Енергопакету ЄС. Вони зобов'язують оператора резервувати до 50% потужностей газової магістралі для прокачування палива від альтернативних постачальників. Такі правила дозволяють Єврокомісії впроваджувати ефективний адміністративний контроль над постачанням енергоносіїв на ринок ЄС.

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Як повідомляв Укрінформ, проєкт будівництва газопроводу «Північний потік-2» для постачання газу до Європи в обхід України здійснював російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва газогону «Північний потік-2». Крім того, противниками російського газопроводу є США, Польща і країни Балтії.

Раніше передбачалося, що «Північний потік-2» буде запущений до кінця 2019 року.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає введення санкцій проти російських газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік».

Після цього швейцарська компанія Allseas, що займалася укладанням труб для газогону «Північний потік-2», припинила роботи.

11 січня після переговорів у Москві з канцлером ФРН Ангелою Меркель президент РФ Володимир Путін висловив сподівання, що газогін буде добудовано до кінця поточного року або в першому кварталі 2021 року.

На початку лютого німецьке видання Handelsblatt з посиланням на поінформовані дипломатичні джерела у Вашингтоні повідомило, що в разі спроби добудувати «Північний потік-2» Конгрес США готовий ухвалити наступний пакет санкцій, спрямований як проти європейських інвесторів цього російського проєкту, так і проти потенційних покупців газу.

Фото: КМУ