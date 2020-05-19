Маас не обговорював з балтійськими колегами продовження будівництва Nord Stream 2

Тема продовження Росією робіт із завершення будівництва газогону Nord Stream 2 за допомогою власного судна-трубоукладника фактично не обговорюється.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас перед початком відеозустрічі голів МЗС Ради держав Балтійського моря (CBSS), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Останніми тижнями в ході телефонних перемовин ця тема не обговорювалася мною з колегами", - сказав Маас.

Тема також не стоїть на порядку денному Ради держав Балтійського моря 19 травня, в якій бере участь російський міністр Сергій Лавров; Маасу не відомо, щоб хтось із його колег планував звернутися до неї. Водночас він не виключив, що хтось із голів МЗС країн усе ж порушить це питання.

Маас також заявив, що особисто ніколи не отримував застережень із Посольства США в Берліні. Отже, слід розуміти так, що не було таких і в зв’язку з новинами стосовно прибуття до о.Рюген російського судна-трубопрокладника "Академік Черський", який, за планами Москви, завершуватиме будівництво газопроводу.

Як повідомляв Укрінформ, незалежний регулятор Bundesnetzagentur прийняв остаточне рішення про відмову надати проєкту Nord Stream 2 виняток із законодавства ЄС.

Оновлена Газова директива ЄС поширює на трубопроводи, що проходять в морській економічній зоні країн ЄС, норми Третього енергопакета ЄС. Вони зобов'язують оператора резервувати до 50% потужностей газової магістралі для прокачування палива від альтернативних постачальників. Такі правила дозволяють Єврокомісії впроваджувати ефективний адміністративний контроль над постачанням енергоносіїв на ринок ЄС.

CBSS - міжнародна організація, заснована 6 березня 1992 року в Копенгагені з метою економічного, політичного, культурного та екологічного співробітництва між країнами, що межують із Балтійським морем, Норвегією та Ісландією. В Раду входять 11 країн і ЄС. Питаннями, які стоять на порядку денному відеоконференції, є захист клімату, запобігання транскордонній злочинності, боротьба з коронавірусом.