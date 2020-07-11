Резніков нагадав, хто може змінювати Мінські угоди

Змінювати формат мінських переговорів можуть тільки лідери "нормандської четвірки".

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає РБК.

"Рішення про те, що Мінськ "народився", було прийнято на рівні нормандського формату, відповідно — тільки в цих консультаціях можуть прийматися будь-які інші рішення, пов'язані з Мінськом. ТКГ — це технічний і логістичний центр, завдання якого контактувати з виникаючих питань, але всі рішення повинні та можуть прийматися тільки лідерами нормандського формату", - сказав Резніков.

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За його словами, "нормандська зустріч" може пройти і в заочному форматі, якщо на це погодяться лідери країн-учасниць. При цьому консультації реалістично провести у вересні після виконання зобов'язань саміту в Парижі. Але тільки "при наявності взаємної волі всіх учасників в цьому процесі".

Ще Резніков зазначив, що низка пунктів мінських угод від лютого 2015 року не відповідають сьогоднішнім реаліям. Мається на увазі те, що в документі окреслені вже неактуальні дати виконання домовленостей, лінія розмежування і порядок проведення виборів в ОРДЛО до відновлення контролю України над своїм кордоном.

"Є маса речей, які сьогодні вже не працюють, і тому сторони в Мінську не можуть домовитися апріорі. У тому числі про це говорять і наші європейські партнери, починаючи з фрази канцлера Німеччини фрау Меркель про те, що Мінськ не висічений на камені. Нічого нового я не сказав", - додав віцепрем'єр.

Нагадаємо: Росія чекає офіційний коментар влади України за заявою в Мінську про необхідність перегляду мінських угод. При цьому глава МЗС РФ Росії Сергій Лавров заявив, що на засіданні Контактної групи Київ відмовився від досягнутих на зустрічі політрадників у Берліні домовленостей.

Фото: Громадське