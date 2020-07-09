В Україні створять комісію з розшуку зниклих безвісти на Донбасі

Створення при Кабінеті міністрів постійної Комісії з розшуку зниклих безвісти дасть змогу сформувати реєстр таких осіб за категоріями та вирішить питання діяльності пошукових груп.

На цьому наголосив координатор робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених) Микола Колесник на першому після тривалої перерви її засіданні, повідомляє Офіс Президента.

Наголошувалося, що на засіданні цієї комісії мають бути присутні родичі зниклих безвісти.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що на засіданні урядового комітету під головуванням віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова погоджено постанову уряду про створення та склад комісії, і відповідне рішення може бути ухвалене найближчим часом. Омбудсмен також наголосила на вирішенні питання функціонування секретаріату комісії.

Учасники засідання обговорили також законопроєкт "Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України". Цей документ, зокрема, врегульовує питання виплат особам, визволеним з полону.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що пропозиції до законопроєкту треба опрацювати за участю представників профільних міністерств і комітетів ВР.

Голова Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України Сергій Куніцин запевнив у готовності до співпраці з урядом, омбудсменом, родичами зниклих безвісти та полонених. "Ми готові допомагати вам по всіх напрямках. Готові співпрацювати, допомагати вам по проєктах законів", – сказав він.

Куніцин також запропонував створити при обласних та районних державних адміністраціях консультативні ради у справах ветеранів війни за участю родичів полонених та зниклих безвісти.

Учасники засідання домовилися проводити зустрічі раз на два тижні з запрошенням представників уряду та парламенту. На кожному засіданні розглядатиметься актуальна тема, яка стосується діяльності робочої групи.

На зустрічі, що відбулася в Офісі Президента, також були присутні родичі полонених та зниклих безвісти, визволені з полону представники кримськотатарського народу, представники громадських організацій.

Фото: president.gov.ua