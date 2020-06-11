Родичі полонених, зниклих безвісти та політв'язнів Кремля прийшли на Банкову

Родичі полонених, зниклих безвісти та політв'язнів Кремля проводять акцію біля Офісу Президента.

Участь у заході, організованому ГО «Берегиня» і ГО «Об’єднання політв’язнів Кремля», бере близько 20 осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасниці тримають у руках плакати з фото і іменами полонених, серед яких Ігор Кіяшко, Андрій Захтей, Олександр Марченко, Валентин Вигівськи, Олександр Шумков, Володимир Дудка та інші.

Поряд перебувають правоохоронці, зокрема поліція діалогу.

Голова Всеукраїнського союзу матерів та родичів учасників АТО "Берегиня" Алла Макух у коментарі агентству зазначила, що учасники акції "Свободу українським полоненим" планують передати в ОП звернення.

Під ОП проходить акція «Свободу українським полоненим» / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

«Ми будемо передавати звернення в Офіс Президента. Ми хочемо просити про комунікацію, яка була перервана в січні цього року. Зокрема, у жовтні 2019 року була створена робоча група при Офісі Президента по полонених та зниклих безвісти, по політв’язнях, цивільних заручниках, але в січні 2020 року вона перестала існувати, - нас просто перестали запрошувати, і наразі після січня у нас немає ніякої комунікації в Офісі Президента України. І ми не маємо змоги навіть дізнатися, що проходить у Мінську, і багато інших питань», - сказала Макух.

За її словами, у зверненні також порушується питання щодо комісії по безвісти зниклих. Макух зазначила, що відповідний закон було прийнято давно і комісія вже мала запрацювати. «Повинні були складатися списки, організовуватися пошукові групи разом з МКЧХ, які повинні були заходити на ту територію та починати пошуки зниклих безвісти… Але наразі комісія так і не працює», - заявила вона.

Макух додала, що активісти також хочуть зустрітися з представниками України в ТКГ, і «можливо, навіть звернутися до Президента з вимогою зустрічі з ним, тому що він обіцяв організувати зустріч з родинами полонених та зниклих безвісти, але наразі ніякої зустрічі не відбулося».

За словами учасниць акції, заплановано, що захід триматиме упродовж двох днів.